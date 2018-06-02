ФРП одобрил первый заем по программе «Маркировка лекарств»

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил первый заем по программе «Маркировка лекарств» компании «НТФФ «ПОЛИСАН» из Санкт-Петербурга.

Новая программа по выдаче льготных займов на покупку оборудования для маркировки лекарств была анонсирована в конце апреля, и вот уже Экспертный совет рассмотрел и одобрил первый проект.

«Мы оперативно отвечаем на запросы рынка. Еще около 10 поданных заявок от медицинских компаний ФРП рассмотрит в ближайшие несколько недель», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

Программа предполагает выдачу займов только на покупку специализированного оборудования для маркировки лекарств. Условия льготные – получить от 5 до 50 млн рублей можно под 1% годовых сроком до 2 лет. При этом погашение основного долга начинается только со второго года пользования займом.

Ключевая особенность программы – со стороны предприятия не требуется софинансирование проекта. То есть за счет средств займа можно полностью оплатить покупку оборудования. При этом компания должна предоставить банковскую гарантию на сумму займа в качестве его обеспечения. Заявку можно подать в электронном виде на сайте ФРП.

С помощью льготного займа ФРП «НТФФ «ПОЛИСАН» планирует закупить оборудование для маркировки ампул и таблеток (принтеры, аппликаторы, камеры считывания и т.д.). Средства ФРП будут направлены на переоборудование 4 из 5 производственных линий.

«Фармацевтический вестник»