Bayer может сократить до 1 тыс. сотрудников в R&D

Представитель немецкой фармкомпании Bayer подтвердил, что компания проверяет деятельность научно-исследовательских объектов в фармацевтическом подразделении, сообщает немецкая газета WirtschaftsWoche.

Как говорится в сообщении, представитель Bayer отметил, что подобные проверки проводятся на постоянной основе.

Авторы статьи предполагают, что компания может сократить до 1 тыс. сотрудников в Германии.

Bayer понизила финансовый прогноз на 2018 г. и завершила I квартал текущего года со снижением объема продаж и прибыли. Кроме того, в 2024 г. истекает срок патентной защиты на препарат Xarelto (rivaroxaban).

Между тем, руководитель фармацевтического бизнеса Bayer Дитер Вайнанд выразил уверенность, что у компании широкий портфель экспериментальных препаратов, что позволит ей справиться с последствиями потери патентной защиты на препарат.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»