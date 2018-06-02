«Биовитрум» откроет европейский офис, чтобы избежать административных барьеров в России

Производитель и дистрибьютор медицинского диагностического оборудования и расходных материалов «Биовитрум» планирует увеличить долю экспортных поставок парафина с 5% до 20% за два года. Для этого компания первой из российских производителей медоборудования открывает офис в Европе.

Таким образом компания рассчитывает повысить свой экспортный потенциал и избежать характерных для российского рынка медизделий административных барьеров и излишней зарегулированности, пояснил Vademecum директор «Биовитрума» Владимир Цимберг. Снимутся издержки, компании будет удобнее работать с клиентами и иностранными поставщиками, не будет лишнего документооборота, полагает он. «[В России] мы находимся под воздействием множества регуляторных служб, которые порой конфликтуют между собой. Это паутина, в которой мы бьемся, как муха на свету», – сетует Цимберг.

Кроме того, как отмечает глава «Биовитрума», офис в Европе даст преимущества в логистике и при СЕ-сертификации (на соответствие требованиям Евросоюза), а также избавит компанию от рисков при изменении политической конъюнктуры.

Речь идет о поставках специальной парафиновой среды для гистологической заливки Histomix, которая применяется в лабораторной диагностике. «Биовитрум» поставляет этот продукт в клиники Казахстана и Белоруссии, а в 2017-2018 годах начал экспортировать в Узбекистан, Латвию, Сербию, Китай. Сейчас первые поставки планируются в Германию и Финляндию. В компании рассчитывают с открытием европейского офиса нарастить долю поставляемого за рубеж парафина в общем объеме производимой продукции с 5% до 20% за два года.

Руководство «Биовитрума» рассматривает Германию как один из вариантов для открытия офиса. «Германия является самым привлекательным европейским рынком. Немцы всегда отдают предпочтение местным компаниям при равных прочих условиях», – пояснил Цимберг.

Он допускает, что в будущем офис за рубежом будет заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). «В России вести НИОКР очень сложно в силу ряда причин – это и логистика, ввоз сложных реагентов и комплектующих, удорожание в несколько раз таких поставок, что влечет невозможность или трудности для персонала в осуществлении своих разработок», – отметил глава «Биовитрума». Есть запрос и на локализацию производства в других странах, такая возможность не исключена, утверждает он.

«Биовитрум» зарегистрирован в Санкт-Петербурге. По данным СПАРК-Интерфакс, доля в 95% компании принадлежит Владимиру Цимбергу, еще 5% – Татьяне Зимариной. В 2016 году компания получила выручку в 1,652 млрд рублей и чистую прибыль в размере 143 млн рублей, а также заняла 94-ю строчку в профильном рейтинге Vademecum «ТОП100 поставщиков госзаказа в 2016 году» с объемом поставок на 481 млн рублей.

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