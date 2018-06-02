В США разрешили использовать экспериментальные лекарства для неизлечимо больных

Президент США Дональд Трамп подписал закон под названием Right to Try Act, разрешающий на территории всех штатов применять препараты, находящиеся на стадии клинических исследований, в тех случаях, когда зарегистрированные лекарства бессильны.
«Смертельно больные люди не должны скитаться от страны к стране в поисках лекарства – я хочу дать им шанс здесь, дома», – заявил Трамп.
Речь идет о препаратах, прошедших первую фазу испытаний на безопасность и получивших соответствующее подтверждение Управления по продуктам и лекарствам США (FDA). Ранее этот механизм был доступен только в отдельных штатах.
Минздрав РФ тоже готовит изменения в законодательство, чтобы ускорить вывод на рынок лекарств для неизлечимых больных. Препараты, как сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина, будут применяться «уже на стадии клинических исследований с последующим жестким пострегистрационным контролем» пациентов.
Источник: Конгресс США