Разработка НПО «Микроген» позволит лечить ДЦП с 7 лет

НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершило исследования по расширению показаний к применению препарата «Релатокс» для лечения спастических форм детского церебрального паралича (ДЦП) в возрастной группе от 7 до 12 лет. Результаты исследований подтверждают эффективность и безопасность российского ботулотоксина типа А для лечения спастичности мышц как верхних, так и нижних конечностей. Ранее предприятие успешно завершило первые в России аналогичные клинические исследования применения препарата у детей 13 — 17 лет, что позволило «Релатоксу» стать первым полностью отечественным лекарственным средством, применяющимся в лечении этого заболевания.

«Новые показания позволят использовать препарат для лечения значительно большего количества детей с ДЦП. Они будут зарегистрированы до конца 2018 года, и «Релатокс» можно будет применять в возрастной группе от 7 до 12 лет уже в следующем году, — отметил Кирилл Гайдаш, генеральный директор НПО «Микроген». – В настоящее время препарат также проходит исследования для расширения возможностей его применения при ДЦП в еще более ранней возрастной группе – от 2 до 6 лет».

Препарат «Релатокс» – это первый и единственный отечественный ботулинический токсин типа А, производящийся по принципу полного цикла в России. Его разработка началась НПО «Микроген» в 2001 году. Разработка применяется как в эстетической практике – для исправления косметических недостатков кожи, устранения морщин, лечения блефароспазма, так и в неврологии – у пациентов со спастичностью верхних конечностей, перенесших инсульт. В марте 2017 года предприятие подтвердило регистрацию препарата и получило удостоверение с внесением «Релатокса» в государственный реестр лекарственных средств на бессрочной основе.

На сегодняшний день НПО «Микроген» также завершены клинические исследования «Релатокса» для применения у людей с гипергидрозом (повышенное потовыделение).

Ежегодно прирост численности инвалидов с ДЦП составляет около 2%. В Москве примерно 10 тысяч инвалидов с последствиями ДЦП, половину из них составляют дети. В Московской области – около 5 тысяч человек. Исходя из частотности рождения детей с признаками ДЦП (5,0-6,0 на 1000 человек), некоторые эксперты насчитывают в России около миллиона людей с этим заболеванием.

АО «НПО «Микроген» является уникальным и старейшим предприятием по производству биофармацевтических препаратов в РФ, обеспечивающим поставку около 70% от общего объёма вакцин национального календаря профилактических прививок (НКПП). В ассортиментном портфеле объединения более 250 препаратов. НПО «Микроген» – основатель системы перевозок продукции «холодовая цепь». Метод гарантирует соблюдение температурного режима хранения и доставки вакцин и других иммунобиологических препаратов до потребителя.

gmpnews