Курганский «Синтез» в I квартале увеличил чистую прибыль на 6,3%

ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» в январе-марте 2018 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 271,8 млн рублей, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 11% — до 1 млрд 851,07 млн рублей.

Как сообщается в материалах АО, в 2018 году перед компанией стоят задачи сокращения складских запасов и достижения следующих показателей: рост объема производства на 12% — до 8,4 млрд рублей, продаж готовой продукции — на 15%, до 8,16 млрд рублей, чистой прибыли — на 4%, до 1,1 млрд рублей. Инвестиционный план на 2018 год предполагается в объеме 1,3 млрд рублей.

Дебиторская задолженность предприятия на 31 марта 2018 года сократилась до 3 млрд 137,925 млн рублей с 3 млрд 338,815 млн рублей в конце прошлого года, кредиторская — выросла до 1 млрд 361,568 млн рублей с 1 млрд 074,357 млн рублей.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2018 года, доля АО «Национальная иммунобиологическая компания» в уставном капитале «Синтеза» составляла 32,38%, ООО «Фармацевтическое Бюро» — 33,46%.

ОАО «Синтез» — это современный фармацевтический комплекс по производству медицинских препаратов и изделий, склады сырья, материалов и готовой продукции, лаборатории контроля качества сырья, готовой продукции и исследовательские лаборатории. Система качества ОАО «Синтез» охватывает все стадии производства лекарственных средств: от фармацевтической разработки препаратов, входного контроля сырья и материалов, параметров окружающей среды производства, персонала, межоперационного контроля полупродуктов до полного контроля качества готовой продукции по всем показателям. «Синтез» самостоятельно производит субстанции для изготовления лекарств. Более 30% продукции производится комбинатом из собственных субстанций, в том числе природные и полусинтетические антибиотики. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 300 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий.

По материалам «Нацимбио»

gmpnews