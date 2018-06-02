Проект «Р-Фарм» и Mitsui — одно из достижений плана российско-японского сотрудничества

В рамках проведения российско-японского перекрестного года подводятся предварительные итоги работы по реализации плана из 8 пунктов, принятого в мае 2016 года в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. План охватывает широкий спектр деятельности — от экономики до культуры, в частности развитие сотрудничества в области здравоохранения. Именно в этой сфере отмечен совместный проект «Р-Фарм» и Mitsui & Co., Ltd. (далее «Mitsui»).

Используя потенциал компании Mitsui, «Р-Фарм» будет расширять свои технологические возможности и экспортные направления, совместная работа поможет эффективнее выводить на российский рынок наиболее современные лекарственные средства.

«Мы считаем российский фармацевтический рынок чрезвычайно привлекательным во многих отношениях. Мы рассчитываем на поступательный рост спроса на высококачественные лекарственные средства, особенно на те из них, которые предназначены для терапии онкологических заболеваний, диабета и иных болезней, серьезно влияющих на снижение качества жизни пациентов. Mitsui продолжит поддерживать стремления «Р-Фарм», направленные на ввод на российский рынок инновационных препаратов, и будет способствовать укреплению здоровья россиян», — заявил генеральный менеджер подразделения фармацевтического бизнеса компании Mitsui Масанобу Сузуки.

«Сотрудничество с коллегами из Японии — страны, фармацевтическая отрасль и система здравоохранения которой является одной из самых совершенных в мире, в полной мере отвечает стратегии развития нашей компании. Мы выходим на международные рынки и одновременно видим возможности для лицензирования и локализации зарубежных препаратов в России», — сказал Василий Игнатьев.

История сделки:

16 декабря 2016 года (г. Токио, Япония) «Р-Фарм» и Mitsui подписали меморандум о сотрудничестве в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

(г. Токио, Япония) «Р-Фарм» и Mitsui подписали меморандум о сотрудничестве в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 27 апреля 2017 года (г. Москва, Россия) состоялось подписание соглашения о приобретении японской компанией Mitsui пакета акций российской фармацевтической компании «Р-Фарм».

(г. Москва, Россия) состоялось подписание соглашения о приобретении японской компанией Mitsui пакета акций российской фармацевтической компании «Р-Фарм». 17 октября 2017 года (г. Москва, Россия) компании объявили об успешном закрытии сделки, в результате которой Mitsui приобрел 10% акций «Р-Фарм».

Mitsui – глобальная торговая и инвестиционная компания со штаб-квартирой в Японии, активно работающая в самых широких областях бизнеса по всему миру. Сегодня Mitsui – крупнейший японский инвестор на российском рынке. К настоящему времени Mitsui инвестировала более трех миллиардов долларов США в экономику России. В международной инвестиционной стратегии Mitsui Россия находится в первой пятерке стран по объему привлеченных инвестиций.

gmpnews