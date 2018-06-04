Минздрав решил сыграть по-крупному

Минздрав объявил аукцион на поставку комбинированного антиретровирусного препарата с МНН лопинавир+ритонавир в дозировке 200 мг+50 мг. Начальная максимальная цена контракта (НМКЦ) 3,85 млрд руб.

В 2018 г. ведомство на закупку указанного препарата объявило два конкурса. Первый прошел в феврале, его победителем стала «Р-Фарм», победитель второго будет определен

22 июня 2018 г. Если посмотреть по объему закупок, то количество закупаемого препарата в рамках этих двух аукционов соответствует объему, закупленному в 2017 г.

Однако в прошлом году Минздрав закупал весь необходимый объем, разбивая его на несколько аукционов, всего их было шесть на сумму 4,8 млрд руб.

В текущем году два аукциона объявлены на общую сумму 4,85 млрд руб. (999,99 млн руб. и 3,85 млрд руб.), при этом физический объем закупок незначительно вырос – примерно на 1,2%.

Стоит отметить, что в 2017 г. закупочная цена на препарат снизилась. По данным на февраль 2017 г., самая низкая стоимость таблетки в ЖНВЛП была 66,99 руб. На тот момент в перечень был внесен только один препарат «Калетра» производителя Abbvie, который локализует лекарства на площадке «Р-Фарм». Предыдущий контракт в июне 2016 г. Минздрав заключил по цене 61,21 руб. за единицу. Однако поступившие в Минздрав предложения в ходе изучения рынка зафиксировали минимальную цену в размере 38,5 руб. за единицу. Именно ее ведомство и взяло в качестве НМКЦ.

Все дальнейшие конкурсы, в соответствии с законодательством, выше этой цены не поднимались.

Интересно, что первый зарегистрированный в 2017 г. дженерик компании «Фармасинтез» роли в снижении цены не сыграл. С его появлением снизилась только минимальная цена в ЖНВЛП с 66,99 до 48,7 руб. за единицу товара. Фактические же закупочные цены, сложившиеся на аукционах раньше, оказались меньше.

«Фармасинтез» на аукционы пока со своим препаратом не выходил. Стоит отметить, что препарат «Калетра» находится под патентной защитой до 2024 г.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»