Китай заинтересован в ускоренном выводе оригинальных препаратов на рынок

Фармацевтический рынок КНР занимает второе место в мире. Он активно развивается, перенимая западный опыт, и растет за счет увеличения инвестиций в этот сектор. В этом году компания ИФАРМА (группа компаний «ХимРар») решила посетить юбилейную встречу DIA (X DIA China Annual Meeting) и познакомиться с особенностями проведения клинических исследований и регистрации препаратов в Китае, а также пообщаться с разработчиками лекарственных средств. Мероприятие собрало более 2000 профессионалов из разных стран и областей фармацевтической R&D индустрии для обсуждения изменений, которые происходят в сфере инноваций и регуляторной системе китайского здравоохранения. Наталья Востокова, к.ф.н., исполнительный директор ИФАРМА, поделилась своим впечатлениями от поездки.

Какие были ожидания от первой поездки в Китай?

Мы старались не строить особых ожиданий, понимая, что лучше один раз самим все увидеть. От коллег из Сколково были наслышаны о небывалом технологическом и экономическом росте, в чем очень быстро сами убедились на месте.

Однако мы предполагали, что могут возникнуть языковые и культурные сложности в общении, и очень благодарны Евгению Косолапову, представителю Сколково в Китае, за помощь в организации встреч с представителями компаний.

В чем отличие конференции DIA Chinа и DIA в Европе и США?

DIA China посетили более 2000 участников, в том числе представители международных компаний из США и Европы, заинтересованных в выходе на рынок Китая.

Выставочная часть была большая, но не такая масштабная как на DIA Annual Meeting в США. В основном были стенды локальных КИО и других сервисных компаний, в том числе ИТ, которые используют нейросети для разработки продуктов для фарминдустрии.

Большую часть программы составляли выступления FDA China (CFDA), касающиеся регуляторных изменений на фармацевтическом рынке Китая, а также представителей американских и европейских регуляторных органов (FDA и EMA). Некоторые сессии были только на китайском без синхронного перевода, но в основном все было организовано максимально удобно для иностранных слушателей.

Каковы особенности фармацевтического рынка Китая?

Рынок активно развивается, в прошлом году была проведена реформа фармацевтической отрасли. Китай присоединился к странам ICH и перенимает международные стандарты разработки препаратов и проведения исследований. Уровень жизни в стране за последние 20 лет заметно вырос, появился обеспеченный средний класс и спрос на «западную» медицину.

До этого у иностранных компаний были проблемы с регистрацией препаратов, процесс был непрозрачным и долгим, с обязательным проведением подтверждающих исследований в китайской популяции. Сейчас Китай заинтересован в ускоренном выводе оригинальных препаратов на рынок. Был принят международный формат досье CTD и внедряется механизм fast-track для ускоренной регистрации жизненно важных препаратов. Но пока остается проблема недостаточного контроля и защиты патентных прав.

Участвовали ли представители российских компаний в программе и выставке DIA China?

Российских компаний было мало. Как и мы, они были делегатами конференции.

Видимо из-за мифов о политике протекционизма и бюрократических барьерах. Но вы меняете свое мнение и по-другому смотрите рынок после общения с представителями местного бизнеса.

Китайские фармацевтические производители заинтересованы в выходе на российский рынок. Но многие компании, которые поставляют к нам лекарственные препараты, регистрировали их до 2010 года, когда не было требований по проведению локальных клинических исследований. Они, так же, как и мы, опасаются бюрократических и языковых барьеров.

Что больше всего запомнилось после поездки?

Конечно Пекин, он производит неизгладимое впечатление. Это современный огромный мегаполис с небоскребами и внедренными в повседневную жизнь ИТ технологиями.

Поражает масштаб, все в десятки и сотни раз больше, чем у нас: фармацевтический рынок, количество компаний и сотрудников в них.

Китайцы очень дружелюбные и социально активные. С точки зрения бизнес-связей это очень удобно, все предпочитают общаться в китайском приложении для обмена сообщениями WeChat, избегая лишних формальностей.

Мы будем внимательно следить за бурными изменениями на рынке Китая и налаживать сотрудничество с китайскими фармацевтическими и исследовательскими компаниями.

gmpnews