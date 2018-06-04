«Натива» получила лицензию на использование зависимого изобретения

1 июня 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование о выдаче лицензии на пользование патентом корпорации «Селджен» в связи с наличием зависимого изобретения, которое ООО «Натива» планирует использовать при производстве лекарственного средства с МНН «леналидомид». Впервые судебное решение было принято в пользу российского участника фармрынка. До этого никто из российских фармпроизводителей не предпринимал попыток на получение от оригинаторов подобного рода лицензий в России. За использование патента «Натива» будет перечислять лицензионные платежи.

«Это первое судебное решение о выдаче лицензии в связи с наличием зависимого изобретения, несмотря на то что соответствующие нормы о порядке предоставления подобных лицензий давно введены в Гражданский кодекс РФ, — рассказывает Юлия Герасимова, замгендиректора ООО «Натива», — его выводы, безусловно, окажут сильное влияние на дальнейшее развитие практики по лицензированию производства лекарственных препаратов в России. Согласно позиции ФАС России, правообладатели нередко злоупотребляют своим положением, и это в огромной степени препятствует развитию производства и поставкам социально значимых лекарств в РФ».

«Натива» доказала через суд, что у патентообладателя и исключительного лицензиата зависимого патента есть все основания для получения лицензии: изобретение компании является важным техническим достижением, а также обладает значительными экономическими преимуществами перед разработкой обладателя первого патента.

«Данный прецедент показывает, что ситуация развернулась лицом к отечественным производителям, а государство намерено действовать в интересах национальной безопасности, жизни и здоровья населения России, — комментирует решение суда Александр Малин, генеральный директор ООО «Натива». — Очевидно, что усилия иностранных компаний по удержанию монопольного присутствия на российском рынке больше не дают прежнего эффекта. Мы рассчитываем на то, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем».

Леналидомид-натив (МНН «Леналидомид») — противоопухолевый иммуномодулятор, применяется для лечения проказы, туберкулеза, СПИДа и множественной миеломы. Включен в перечень ЖНВЛП. Зарегистрирован в Госреестре лекарственных средств 17 августа 2016 года. Российский препарат, согласно Госреестру предельных цен, значительно дешевле американского оригинала.

ООО «Натива» — российская фармацевтическая компания полного цикла, основанная в 2010 году. Специализируется на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. Производственные мощности компании расположены в Московской области. Достигнуты договоренности по взаимодействию с производственными площадками в Уфе и Курске.

gmpnews