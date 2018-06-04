Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях

Президент РФ Владимир Путин подписал 4 июня закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Меры воздействия (противодействия) вводятся Правительством РФ по решению Президента РФ. отменять их также будет Правительство РФ по решению Президента.

Ограничения не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не выпускают в России или в других странах. Такие решения также могут быть приняты главой государства на основании предложений Совбеза России.

Напомним, в первоначальной версии законопроекта предусматривалось ввести запрет на ввоз или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства, аналоги которых не производятся в РФ и (или) иностранных государствах.

При втором чтении законопроекта из него были исключены конкретные товарные группы, в том числе и лекарства.

Впрочем, как отметил в беседе с «ФВ» зам. директора Stada CIS Иван Глушков, даже общие формулировки теоретически позволят правительству принять набор мер, которые существенно ухудшат лекарственное обеспечение в стране. Однако вероятность такого сценария эксперт оценил как низкую.

«Фармацевтический вестник»