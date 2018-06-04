Принят: Июнь 06, 2018
Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»
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Документы · Федеральные законы 73 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»
Принят: Июнь 06, 2018
Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»
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