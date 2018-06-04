«  
  »

Документы · Федеральные законы 73 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»

Принят: Июнь 06, 2018

Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»

«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Июнь 4, 2018 | Просмотров: 40