Дохода хватает только на еду

Более четверти провизоров (28%) в стране зарплаты хватает только на еду, выяснили эксперты онлайн портала «Фармзнание», опросив свыше 5,5 тыс. работников аптек по всей стране. На вопрос, на какие нужды им хватает зарплаты, представители аптечного бизнеса по всей стране ответили примерно одинаково, несмотря на различия в уровне зарплат.

Большинству опрошенных работников первого стола (48%) во всех федеральных округах заработков хватает только на покупку еды и одежды.

Позволить себе покупать бытовую технику и мебель могут 19% респондентов. А оплатить путевку на время отпуска способно абсолютное меньшинство провизоров — 4%.

Несколько иначе результаты опроса выглядят для городов федерального значения. Большая часть опрошенных оттуда (31% и Москве и 38% в Питере) могут позволить себе без затруднения покупать еду, одежду, мебель и бытовую технику. Тех, кому заработанного хватает только на еду, в Москве только 3%, а вот в Петербурге почти четверть (23%).

32% провизоров из города на Неве и 16% москвичей тратят зарплаты в основном на еду и одежду. Число тех, кто может потратиться на покупку путевки на отдых в Москве — самое большое (10%). Санкт-Петербург же по этому показателю расположился на 3-м месте после Дальневосточного ФО с его довольно высокими зарплатами (6% и 7% соответственно).

Среди дополнительных источников дохода, помимо зарплаты большая часть опрошенных указали, что пополнять семейный бюджет им помогают супруги (47% заведующих, и 48% провизоров и фармацевтов) или родители (20% заведующих и 28% первостольников).

Официально подрабатывают 6% провизоров и фармацевтов и 9% заведующих. Неофициально это делают 8% фармацевтов и провизоров, 10% заведующих.

О том, что в дополнительных доходах не нуждается, заявили всего по 5% первостольников и заведующих аптеками.

По результатам опроса, большинство фармацевтов и провизоров в стране зарабатывают от 20 до 40 тыс. рублей в месяц.

«Фармперсонал»