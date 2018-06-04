Эксперт: единые подходы в маркировке разных ценовых категорий лекарств грозят вымыванием дешевых ЛП

Реализация проекта по маркировке лекарств без учета их ценовых категорий может обернуться приостановкой производства препаратов нижнего ценового сегмента. Об этом «ФВ» заявил председатель совета директоров ОАО «Марбиофарм» (ГК «Биотэк») Григорий Левицкий.

По его словам, такой сценарий «весьма возможен», причем речь идет о препаратах как включенных в Перечень ЖНВЛП, так и вне его.

«Однако оценить глубину этого печального сценария затруднительно, поскольку информационный поток сообщений пока только повышает неопределенность, – добавил эксперт. – В частности, утверждена модель функционирования системы маркировки товаров на фоне отсутствия постановления правительства о системе Мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), а также информации о платности присвоения кода маркировки».

По мнению собеседника «ФВ», очевидна необходимость корректировки положения ФЗ-61 в части маркировки лекарств, как по срокам обязательной маркировки для различных ценовых категорий, так и в отношении определения оператора системы и платности участия в МДЛП для всех участников рынка.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»