Под угрозой закрытия более 16 тыс. аптек

В случае принятия и вступления в силу законопроекта Минпромторга о продаже лекарств в супермаркетах в стране могут закрыться более 16 тыс. (25,5%) аптек. Такой прогноз дает аналитическая компания Marketing Logic на основе Big Data и геоданных.

Законопроект Минпромторга, вынесенный на публичное обсуждение в конце 2017 г. и открывающий для продуктового ретейла возможности реализации лекарств на полках магазинов, продолжает лихорадить фармацевтическое сообщество. И это далеко не первая попытка разрешить торговым сетям продавать безрецептурные ЛС (при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности).

Впервые в Минпромторге серьезно заговорили об этом способе «развить внутренний рынок фармацевтических товаров», а также «повысить доступность (в том числе ценовую) лекарств за счет увеличения конкуренции» и «сэкономить время потребителям, которые смогут купить продукты и медикаменты в одном месте» еще в 2009 г. Даже готовились соответствующие поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Тогда эту инициативу, названную прессой «битвой за 5 млрд долларов» (доля безрецептурных лекарств на 2010 г.), не поддержали ведомства, вовлеченные в процесс согласования (кроме Федеральной антимонопольной службы).

Но идея оказалась живучей – в 2014 г. к ней вновь вернулись. Не получив в очередной раз поддержки, следующий заход сделали в 2016 г. Минздраву вновь поручается разработка соответствующего законопроекта. Ответом было голосование общественных экспертов на сайте министерства: «за» – 11 человек, «против» – 2488.

И в конце следующего года, когда вопрос о разрешении торговли лекарствами в супермаркетах вновь был поднят настойчивыми чиновниками, мнение представителей медицинского и фармсообщества осталось прежним: проблемы доступности лекарств населению сейчас нет; расширение числа торговых объектов не увеличит объемы рынка лекарств, а только перераспределит их из аптечного ретейла в продуктовый; торговые сети не будут заинтересованы продавать низкомаржинальные лекарства, и их будет просто не найти (не выдержавшие конкуренции аптеки закроются). Да и аптеки из-за потери маржи будут вынуждены увеличить наценку на ЛС, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Серьезные опасения у профессионального сообщества вызывает и способность надзорных органов справиться с возросшим числом зарегистрированных предприятий, реализующих фармпродукцию, что может привести к поступлению в оборот фальсифицированной продукции и контрафакта.

Но наибольшую тревогу все же вызывают вопросы экономической эффективности аптек. До 40% всех продаваемых в них лекарств — препараты из списка ЖНВЛП, цены на которые регулирует государство. А основную доходность приносят именно безрецептурные лекарства, на которые претендуют «торговые организации».

По мнению экспертов из аналитической компании Marketing Logic, на днях опубликовавшей данные своего анализа, новый закон для аптек может стать фактором дополнительной конкуренции, когда борьба за покупателя будет вестись не только между собой, но и между аптеками и супермаркетами. С помощью технологии location intelligence специалисты проанализировали вероятность закрытия аптек в стране. В зону риска попали учреждения, находящиеся в непосредственной близости от супермаркетов и других крупных точек продуктового ретейла.

Дмитрий Галкин, управляющий партнер Marketing Logic и эксперт в области Big Data и геомаркетинга: «Мы агрегировали данные об аптеках определенной сети и аптеках в целом, а также о расположении точек ретейла, оценили потенциал и нагрузку. Обычно мы рассчитываем эффективность потенциальных офисов и торговых точек, исходя из данных об активности клиентов, конкурирующих организаций, численности населения, трафика на улицах города и другой статистической информации. В данном исследовании мы посмотрели, как эти же факторы повлияют на рентабельность и потенциальное закрытие аптек».

По их данным, более всего закрытия аптек могут опасаться такие города (с населением более 150 тыс. человек), как Йошкар-Ола, Саранск, Норильск, Нижнекамск, Псков, Дзержинск, Братск, Сочи, Люберцы, Челябинск, а также Королев, Саратов, Химки, Балашиха, Казань, Альметьевск и Красноярск.

В более выгодном положении, по прогнозам, оказались Благовещенск, Сыктывкар, Кострома, Армавир, Великий Новгород, Омск, Вологда, Коломна, Пермь и Петрозаводск.

Среди аптечных сетей рискуют потерять наибольшее количество торговых точек – «Вита-экспресс», «Здоров.ру», «Аптека “Озерки”», «Алоэ-фарм», «Первая аптека», «Вита-фарм». Меньше могут пострадать сети: «Кубаньфармация», «Губернские аптеки», «Вита-Плюс», «Аптека “Невис”», «Новая аптека».

В целом по стране в случае принятия законопроекта могут закрыться более 25,5% аптек, т.е. более 16 тыс. в абсолютных цифрах.

А вот в выигрыше от перераспределения спроса, скорее всего, всего могут оказаться магазины торговых сетей «Дикси», «Пятерочка», «Магнит», «Универсам “Магнит”», «Виктория».

Виктория Преснякова, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек: «Вступление в силу законопроекта о продаже лекарств в супермаркетах, без сомнения, создаст дискриминационные условия для всех аптечных сетей. Это грозит резким сокращением рентабельности аптек и вопреки ожиданиям приведет не к уменьшению цен на рынке, а к их росту. Исключение из цепочки продаж специалиста с высшим образованием – провизора, который контролирует процесс отпуска лекарств и может дать покупателю профессиональную рекомендацию, также влечет существенные риски, в первую очередь для здоровья россиян, которые и так любят заниматься самолечением и покупать лекарства по рекомендации друзей или телевизора. Так что это еще и вопрос безопасности».

«Фармацевтический вестник»