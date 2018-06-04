В Перми прорабатывают вопрос создания кластера малотоннажной химии

В Пермском крае рассматривают возможность создания кластера малотоннажной химии и выпуска сырья для фармсубстанций. Научным локомотивом объединения может стать Пермский научно-исследовательский центр.

Эксперты оценивают перспективы возможного альянса положительно при условии обеспечения высокого качества готовой продукции. Сегодня вопрос импортозамещения в данном секторе по-прежнему актуален.

«Большая часть реагентов для нужд научных организаций и вузов закупается за рубежом, –говорит заведующий лабораторией фармакокинетики научного центра инновационных ЛС Волгоградского госмедуниверситета Борис Толкачев. – Однако у поставщиков нет заинтересованности в том, чтобы быстро исполнить контракт. В итоге сроки поставок затягиваются, что негативно отражается на выполнении исследований, которые зачастую проводятся в рамках госконтрактов. К тому же существует зависимость от курса евро».

Пермский край является одним из лидеров страны в кластерном развитии. В 2016 г. на территории региона был создан фармацевтический кластер, главная задача которого – создание производства лекарственного препарата для безопасного наркоза, который на 100% импортируется в РФ. Общая сумма инвестиций в проект составляет 200 млн руб.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»