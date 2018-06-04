В 2017 г. чистая цена на препараты Sanofi в США снизилась на 8,4%

В 2017 г. цена на препараты французской фармацевтической компании Sanofi на территории США снизилась на 8,4% с учетом скидок, сообщает The Wall Street Journal.

Американские компании Johnson & Johnson и Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) также заявили о снижении чистых цен в США.

В то же время еще одна американская компания – Eli Lilly объявила о повышении чистых цен на свою продукцию на 6%.

Фармацевтические компании давно уже подвергаются критике за повышение цен на рецептурные лекарства. Ряд компаний, в т.ч. Allergan выступили с обещанием ограничить ежегодный рост цен на свою продукцию до однозначных процентных показателей.

В частности, Sanofi ранее обещала, что рост цен в США не будет превышать уровень инфляции или будет даже меньше, однако компания уже нарушила обещание, обосновав повышение цен выше уровня инфляции.

Французскую компанию критиковали за высокую цену гипохолестеринемического препарата Praluent (14,6 тыс. долл.). В дальнейшем Sanofi согласилась га скидку, в результате которой цена снизилась до 4,5 тыс. долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»