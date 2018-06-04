«Натива» через суд получила принудительную лицензию на противоопухолевый препарат Celgene

Арбитражный суд Москвы 1 июня 2018 г. удовлетворил иск о выдаче принудительной лицензии на пользование патентом Celgene на лекарство с МНН леналидомид. Об этом сообщает компания «Натива». Официальное решение суда пока не опубликовано.

ООО «Натива» имеет собственное изобретение, которое зависит от патента Celgene. Чтобы использовать в своем препарате изобретение американского производителя, необходимо было получить лицензию.

Иск «Натива» был принят 24 апреля 2017 г. Согласно ст.1362 Гражданского кодекса РФ суд может выдать принудительную лицензию в двух случаях. Во-первых, если патентообладатель не использует или недостаточно использует свое изобретение. Во-вторых, имеется так называемый зависимый патент, который не может использоваться без разрешения правообладателя патента, который был первым.

Законодательные нормы предусматривают, что лицензия выдается, если истец – владелец зависимого изобретения – докажет, что его изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением обладателя первого патента.

«Натива» доказала через суд, что у патентообладателя и исключительного лицензиата зависимого патента есть все основания для получения лицензии: изобретение компании является важным техническим достижением, а также обладает значительными экономическими преимуществами перед разработкой обладателя первого патента. За использование патента «Натива» будет перечислять лицензионные платежи. В каком размере пока не известно.

Это не первое заявление российского производителя на выдачу принудительной лицензии. В рамках патентного спора с Bayer «Натива» подавала встречный иск. Российский производитель просил суд признать, что имеет зависимое от двух патентов Bayer изобретение, и выдать принудительные лицензии на оба патента. Речь идет о патентах №2319693 «Производные мочевины (варианты), фармацевтическая композиция (варианты) и способ лечения заболевания, связанного с ростом раковых клеток (варианты)» и №2420283 «Фармацевтическая композиция, содержащая омегакарбоксиарилзамещенную дифенилмочевину, для лечения рака», принадлежащих немецкой компании.

За оба патента «Натива» готова заплатить в виде лицензионных платежей по 10% от доходной части цены на лекарственный препарат МНН сорафениб, рассчитываемых на основании зарегистрированной предельной цены с выплатой не позднее 31 января года, следующего за прошедшим годом, в котором использовалось изобретение.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»