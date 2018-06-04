Roche прекращает разработку препарата olesoxime

Компания Roche прекратила разработку препарата olesoxime для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сославшись на «множество трудностей», сообщает PharmaTimes.

Швейцарский фармпроизводитель приобрел права на этот препарат у компании Trophos в 2015 г. за 120 млн евро (140 млн долл.).

В заявлении Roche, опубликованном на специализированном веб-сайте TreatSMA, предназначенном для сообщества пациентов со СМА, говорится, что компания столкнулась со многими трудностями при разработке препарата для лечения данного заболевания. Эти трудности были связаны с лекарственной формой (в настоящий момент существует жидкая форма olesoxime), оптимальной дозой и требованиями FDA и EMA провести новое клиническое исследование III фазы.

В компании отметили, что, в то время как данные КИ OLEOS во временной точке 12 мес. были обнадеживающими, последний проведенный анализ в точке 18 мес. показал, что применение olesoxime может привести к ухудшению двигательной функции.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»