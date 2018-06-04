В первом квартале 2018 оборот «Гриндекс» достиг 34,8 млн евро, а прибыль — 3,2 млн

Вчера, 31 мая, поданные акционерным обществом «Гриндекс» фондовой бирже «NASDAQ Riga» неревизованные консолидированные финансовые отчеты за первый квартал 2018 года свидетельствуют, что оборот концерна составил 34,8 млн евро, что на 2,9 млн евро или 9% больше, чем в первом квартале 2017 года. В свою очередь нетто-прибыль концерна, относящаяся к акционерам материнского общества, в первом квартале 2018 года составила 3,2 млн евро, что на 1,3 млн или 29% меньше, чем за аналогичные период 2017 года. Рентабельность брутто-прибыли в первом квартале 2018 года составила 55%, а рентабельность чистой прибыли – 9%. В первом квартале 2018 года произведенная концерном продукция экспортировалась в 58 стран мира, в целом на 32,3 млн евро, что на 2,6 млн евро или 9% больше, чем в первом квартале 2017 года.

Председатель совета АО «Гриндекс» Киров Липман: «Инновации и непрерывное развитие продуктового портфеля, а также постоянные инвестиции в маркетинг и продажи способствовали достижению целей, поставленных советом АО «Гриндекс» в первом квартале этого года».

Объем продаж готовых лекарств «Гриндекс» в первом квартале 2018 года составил 32,4 млн евро, увеличившись в сравнении с таким же периодом прошлого года на 2,8 млн евро или на 9%. Объем продаж готовых лекарств в России, других странах СНГ и Грузии в первом квартале 2018 года достиг 21,4 млн евро, что на 0,9 млн евро или на 4 % больше, чем в первом квартале 2017 года. По сравнению с первым кварталом 2017 года, в аналогичный период 2018 года самый значительный рост объема продаж достигнут в Узбекистане, увеличившись на 94%, в Белоруссии на 40%, в Грузии на 34%, в Кыргызстане на 20%, в Армении и Таджикистане на 16%. Объем продаж в странах ЕС в первом квартале 2018 года достиг 10,7 млн евро, что на 2 млн евро или на 23% больше, чем за такой же период 2017 года. Объем продаж в первом квартале этого года, в сравнении с первым кварталом 2017 года, в 6 раза вырос в Польше, в Нидерландах увеличился на 94%, в Словакии на 81%, Швеции на 37%, Чехии на 27% и Финляндии на 22%. Объем продаж в Латвии в первом квартале этого года достиг 1,9 млн евро, что, в сравнении с таким же периодом прошлого года, больше на 0,3 млн евро или на 17%.

В первом квартале 2018 года объем продаж активных фармацевтических веществ достиг 2 млн евро, что на 0,1 млн евро или на 5% больше, чем в первом квартале 2017 года. Главными рынками сбыта активных фармацевтических веществ «Гриндекс» в отчетный период были страны ЕС, Япония, Австралия и США. Самыми востребованными активными фармацевтическими веществами «Гриндекс» в первом квартале 2018 года были дексмедетомидин, фторафур, окситоцин, зопиклон, медетомидин, пимобендан, антипамезол и детомидин.

Председатель правления АО «Гриндекс» Юрис Бундулис: «Для достижения основных целей, поставленных на этот год, мы все больше фокусируемся на комплексных решениях для удовлетворения потребностей пациентов, работаем надо расширением ассортимента непатентованных лекарственных препаратов, а также внедряем препараты нового поколения в свой продуктовый портфель. Успешно продолжаем процессы регистрации на стратегически важных рынках, так, например, готовая форма препарата UDHS (урсодезоксихолевая кислота) уже зарегистрирована в 22 странах. Конкуренция напряженная, поэтому «Гриндекс» использует все свои преимущества для достижения целей».

Источник публикации: АО «Гриндекс»

«Фармацевтический вестник»