Результаты кампании по вакцинации против гриппа в британских аптеках бьют рекорды

В сезон гриппа 2017–2018 гг. фармацевты Великобритании вакцинировали около 1,3 млн человек. Как сообщает The Pharmaceutical Journal, было сделано почти на 394 тыс. прививок больше, чем за аналогичный период прошлого эпидемиологического сезона.

Увеличилось и количество аптек, принимавших участие в кампании по вакцинации населения: в этом году иммунизацию провели 71,1% британских аптек, что на 530 аптек больше, чем в прошлый сезон гриппа. Каждый фармацевт сделал в среднем 150 прививок от гриппа, одна аптечная организация – более 1 тыс. инъекций. Эти данные были представлены специалистами Национальной службы здравоохранения Англии (NHS Business Services Authority).

Как отметил руководитель Объединенного комитета фармацевтической службы NHS (PSNC) Аластер Бакстон, это серьезный результат, свидетельствующий о напряженной работе фармацевтов, их преданности и приверженности обеспечению улучшенного обслуживания своих клиентов.

Дополнительные данные по вакцинации против гриппа были опубликованы экспертами Public Health England (PHE). В их докладе указывается: большинство прививок от гриппа по-прежнему проводится в клиниках, однако наблюдается постепенный рост случаев вакцинации в других условиях. Например, самый высокий процент прививок, сделанных вне клиники, был зафиксирован среди пациентов старше 65 лет, вакцинированных в аптеках. В целом показатели вакцинации против гриппа в аптеках растут, подчеркнули эксперты PHE.

Нелли Хамзина

«Фармацевтический вестник»