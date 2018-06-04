В Самарской области бывшего директора аптечного МУП будут судить за присвоение денег

В Богатовский районный суд (Самарская область) поступило уголовное дело в отношении экс-директора муниципальной аптеки. Ее обвиняют в присвоении более 340 тыс. рублей с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2010 года по декабрь 2016 года бывшая руководительница аптеки в селе Богатое самолично принимала решения о своем премировании. За шесть с лишним лет таким образом «набежало» 347 тыс. рублей, что сопоставимо с прибылью предприятия за весь 2014-й год (данные rusprofile.ru). О том, какое наказание ей грозит, можно прогнозировать, исходя из сложившейся судебной практики.

Уголовные дела по статье 160 УК РФ возбуждаются в отношении директоров муниципальных аптек не так уж редко. Например, в феврале этого года на таких же приказах попался руководитель МУП «Аптека N220» ЗАТО Светлый (Саратовская область). Пять раз он премировал себя по 3 тыс. руб. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно и удовлетворил иск прокурора о взыскании в бюджет городского округа причиненного ущерба — 15 тыс. руб.

Весной этого года вступил в силу приговор в отношении бывшей руководительницы МУП «Аптека № 11» Мильковского района (Камчатский край). Так же, как и ее коллега из села Богатое, она без согласования с учредителем начислила и выплачивала себе материальную помощь и премии, причинив ущерб предприятию в размере свыше 700 тыс. руб. 51-летняя женщина вину не признала, заявив, что была вынуждена проиндексировать свою низкую зарплату. Приговором суда она лишена свободы на 2 года 5 месяцев условно. Кроме того, ей назначен штраф в 150 тысяч рублей. Экс-директору запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти на 3 года. К тому же ей надлежит вернуть в казну похищенные деньги.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»