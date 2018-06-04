Счетная палата выступила против увеличения бюджета на закупку вакцин

Счетная палата (СП) не поддержала дополнительное выделение в 2018 году из бюджета почти 2,9 млрд рублей на закупку вакцин из Национального календаря прививок (НКПП). Предельные цены на вакцины не менялись, а «Нацимбио» заработала в прошлом году почти 400 млн рублей как единственный их поставщик, следовательно, резервы в ценообразовании еще есть, полагают аудиторы.

Законопроект об изменениях в федеральный бюджет, прошедший пока первое чтение в Госдуме, предусматривает выделение дополнительных 2,87 млрд рублей на закупку вакцин в 2018 году из-за роста цен на них. Пока на вакцины в бюджете выделено 13 млрд рублей, объем закупок, таким образом, может вырасти на 22,1%.

Производители жаловались, что Минздрав закупает вакцины по ценам ниже себестоимости, и в этом году даже не выходили на аукционы, так что начальную цену по ним на повторных торгах пришлось увеличить, объясняла директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

Но предельные цены на вакцины из НКПП в 2017-2018 годах не менялись, указывают аудиторы СП в заключении на законопроект бюджета.

В 2017 году Минздрав заключил с «Нацимбио» 17 госконтрактов на 6,3 млрд рублей, а «Нацимбио» с производителями и поставщиками вакцин – 28 договоров на 5,9 млрд рублей. Разница, которую компания направила на собственную деятельность, составила, таким образом, 383,4 млн рублей. То есть в 2017 году резервы в ценообразовании на вакцины были, сделали вывод в СП. К тому же на 1 мая 2018 года из 13 млрд на 2018 год использовано только полмиллиарда, или 3,8%, указывают аудиторы.

В конце апреля 2018 года правительство утвердило своим распоряжением «Нацимбио» в качестве единственного поставщика вакцин для НКПП на 2018-2019 годы. В распоряжении говорилось, что теперь заказчик должен при формировании цены применять предельную отпускную цену из реестра цен. А раньше учитывались коэффициенты понижения на торгах в предыдущие годы.

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