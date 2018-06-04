Детский омбудсмен предложила сделать закупку орфанных лекарств централизованной

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом Владимиром Путиным подняла вопрос о необходимости централизованной закупки препаратов для лечения орфанных заболеваний.

Еще один из вопросов, который я не могу не затронуть, касается детей с особенностями развития. Дети с орфанными заболеваниями. Их больше 8 тысяч в Российской Федерации. К сожалению, проблема обеспечения детей необходимыми лекарствами сегодня достаточно острая. Только 30 субъектовРоссийской Федерации на 100 процентов закрыли запрос на лекарственные препараты детей с орфанными заболеваниями, с редкими заболеваниями. Дефицит сегодня составляет более 8 миллиардов рублей.

Анна Кузнецова сообщила Президенту, что её коллеги уже проработали этот вопрос с соответствующими ведомствами и выработали предложения о необходимости централизации закупочных процедур, поскольку разница между розничной продажей, которой сейчас пользуются субъекты Российской Федерации, и оптовой закупкой достаточно велика. В качестве примера было приведено одно из последних обращений.

Цена на препарат по закупочной стоимости составляла более 30 миллионов рублей, а препарат, купленный вне закупок, стоил 6 миллионов. Такой разбег цен заставляет говорить о необходимости внимания к ценообразованию. Это позволит сэкономить достаточные средства, если будут централизованные закупки, в том числе.

Детский омбудсмен добавила, что централизация закупок позволит не только сэкономить средства, но и позволит приобрести лекарственные препараты для гораздо большего числа детей. Владимир Путин обещал вернуться к данному вопросу, отметив, что «до сих пор там (Ред. — в сфере обеспечения орфанными препаратами) нет нужного порядка».

Помимо этого, Кузнецова обратила внимание Президента на необходимость создания рабочей группы, которая бы смогла проработать вопрос российского производства многих препаратов.

Например, и я с большой радостью об этом говорю, не так давно вернулась из Владимирской области, где посмотрела с удивлением на то, что большое число обращений в аппарат Уполномоченного способствовало развитию в России нового производства в части производства Т-спота, нового альтернативного вида туберкулинодиагностики, который доступен всем: и детям с ВИЧ-инфекцией, и со сниженным иммунитетом, и даже беременным. Поэтому в таком формате, конечно, я вижу потенциал, что этот вопрос тоже может быть решен.

Владимир Путин с пониманием отнесся к данному вопросу, указав «только, чтобы лекарственные препараты по качеству не уступали, а, возможно, превосходили зарубежные аналоги и чтобы были доступны в цене».

gmpnews