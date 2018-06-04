Контрактное производство: опыт группы компаний ПИК-ФАРМА

ПИК-ФАРМА – одна из первых инновационных фармацевтических компаний на российском рынке, представляющая собой группу компаний, в которую входит ряд предприятий, отвечающих за различные стадии создания и реализации фармацевтической продукции (разработка и регистрация препаратов, производство фармацевтических субстанций, производство готовых лекарственных форм, продвижение и продажа препаратов).

Компания была основана в Москве в 1994 году и на протяжении всего времени своего существования непрерывно и успешно развивается. В 2009-2011 годах были запущены собственные производственные мощности по выпуску готовых лекарственных средств в Ленинградской области и фармацевтических субстанций в Белгороде. В 2015 году был введён в эксплуатацию завод по выпуску готовых лекарственных форм ПИК-ФАРМА ЛЕК, который в 2016 году получил заключение о соответствии требованиям Правил надлежащей производственной практики GMP.

Автоматизированный инженерный комплекс ПИК-ФАРМА ЛЕК позволяет обеспечить все необходимые параметры технологических и вспомогательных помещений – класс чистоты, кратность воздухообмена, климатические условия, избыточное давление. Предприятие оснащено современным оборудованием ведущих западных производителей: IMA (Италия), Kilian (Германия), Romaco (Германия). На предприятии работает высококвалифицированный персонал, разработана и внедрена фармацевтическая система качества. Система обеспечения качества ПИК-ФАРМА ЛЕК включает в себя контроль на каждом этапе производства, в том числе контроль качества сырья и материалов, готовой продукции, управление документацией систему подготовки персонала. Лаборатория ПИК-ФАРМА ЛЕК оснащена всем необходимым аналитическим оборудованием и позволяет применять практически все используемые в фармацевтике методы анализа – ВЭЖХ, ГЖХ, атомно-адсорбционную спектроскопию, ИК-спектроскопию и другие базовые методы анализа.

Проектные мощности предприятия на участке по производству твёрдых лекарственных форм составляют 500 млн таблеток и 350 млн капсул в год. Производство ПИК-ФАРМА ЛЕК изначально проектировалось как для производства своей собственной продукции, так и для выполнения контрактных заказов, поэтому в настоящее время ПИК-ФАРМА ЛЕК может разместить на своих мощностях производство сторонней продукции объёмом до 350 млн таблеток и до 70 млн капсул в год.

Помимо цеха по производству твёрдых лекарственных форм, к 2019 году к запуску планируется также автоматизированный участок по производству жидких пероральных форм (сиропы, растворы, суспензии, эмульсии), проектная мощность которого составляет до 10 млн флаконов в год.

В сфере контрактного производства группа компаний ПИК-ФАРМА предоставляет услуги в отношении как производства полного цикла, так и выполнения отдельных операций, начиная с разработки новых форм и продуктов и заканчивая содействием в организации доклинических и клинических исследований.

Уже имея за плечами некоторый опыт по работе с контрактными Заказчиками, в том числе и с зарубежными, ПИК-ФАРМА выработала для себя чёткий алгоритм по взаимодействию с потенциальными партнёрами, который можно проиллюстрировать следующей схемой:

После подписания сторонами соглашения о конфиденциальности и получения начальной информации от Заказчика происходит предварительная экспертиза продукта, технология которого подлежит трансферу, различными службами производства. В течение месяца службы главного технолога и главного инженера, отделы контроля качества и снабжения дают заключение о технической и технологической возможности производства и дальнейшего контроля качества желаемого препарата на предприятии.

В случае, когда все службы подтверждают возможность трансфера технологии, и Заказчик выражает свою готовность к его осуществлению, Сторонами заключается договор на перенос технологии, который обычно включает в себя следующие работы: валидация аналитических методик, на работка опытно-промышленных серий (при необходимости), наработка валидационных серий с составлением протоколов и отчёта по валидации производственных процессов, изучение стабильности наработанных серий, выполнение дополнительных услуг по желанию Заказчика, например, сравнительный тест кинетики растворения или составление регистрационного досье. В зависимости от сложности передаваемой технологии срок исполнения обязательств по контракту может составлять от двух до четырёх месяцев.

При невозможности же осуществления трансфера текущей технологии на действующее производство и при согласии на то Заказчика к реализации предлагается этап R&D, включающий разработку и отработку нового способа производства, воспроизводимого на площадке. После завершения данного этапа происходит масштабирование процессов под мощности оборудования и потребности Заказчика. При отсутствии непредвиденных сложностей и при понимании направления работ их можно осуществить в двухмесячный срок.

Одним из самых продолжительных этапов при запуске проекта по контрактному производству является ожидание результатов изучения стабильности препарата. И если при подготовке досье с целью включения дополнительной производственной площадки можно использовать данные за период 6 месяцев, то для подтверждения соответствия заявленному сроку годности необходимо обеспечить изучение стабильности в течение всего предполагаемого срока годности.

Подготовкой досье с целью включения дополнительной производственной площадки может заниматься как отдел регистрации самого Заказчика, так и Подрядчика, в зависимости от предварительной договорённости. В среднем, оформление необходимой документации (при должной степени её готовности) занимает от 1 до 2 месяцев, включая время, необходимое для согласования и утверждения сторонами предоставляемых сведений. Положениями Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных средств», а именно ст. 30, регламентирован срок рассмотрения заявлений на внесение изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат, который не должен превышать 90 рабочих дней. Однако нельзя забывать, что в данный срок не входит время, необходимое на проведение экспертизы качества предоставляемого с новой площадки препарата, а также время, затраченное на подготовку ответа на замечания сотрудников экспертного учреждения, при наличии таковых, что может существенно увеличить срок экспертизы.

Ориентировочный срок по запуску «идеального» проекта, т.е. несложного по своим технологическим характеристикам препарата, может составить порядка 1,5 лет (за исключением продолжающегося изучения стабильности).

Взаимоотношения контрактного Заказчика и Подрядчика регулируются совместно заключаемым Договором о производстве и поставках коммерческих серий, а также иными сопутствующими соглашениями (договор о качестве, договор о фармаконадзоре, соглашение об использовании товарных знаков и др.).

Несмотря на кажущуюся прозрачность всех этапов, при реализации каждого конкретного проекта могут возникнуть определённые сложности: технологические, технические, экономические, сложности снабжения, сложности регистрационного и юридического характера и другие, требующие индивидуального подхода к их решению. Остановимся на некоторых из них подробнее.

На первом по значимости месте стоят проблемы, возникающие на технологическом уровне , например когда технология производства предполагаемого к размещению на площадке продукта нереализуема по различным причинам. Такие проблемы решаются адаптацией или разработкой технологии производства препарата при согласии на то Заказчика (R&D).

, например когда технология производства предполагаемого к размещению на площадке продукта нереализуема по различным причинам. Такие проблемы решаются адаптацией или разработкой технологии производства препарата при согласии на то Заказчика (R&D). К техническим вопросам относятся те, которые возникают при недостаточном оснащении производства под конкретные продукты, например, могут потребоваться дополнительные форматные части для упаковочной линии или специфический пресс-инструмент. Данные вопросы решаются путём дооснастки оборудования, что практически всегда требует от Заказчика дополнительных инвестиций.

относятся те, которые возникают при недостаточном оснащении производства под конкретные продукты, например, могут потребоваться дополнительные форматные части для упаковочной линии или специфический пресс-инструмент. Данные вопросы решаются путём дооснастки оборудования, что практически всегда требует от Заказчика дополнительных инвестиций. Немаловажным вопросом является согласование стоимости услуги по производству лекарственного препарата на контрактной площадке , так как целевая цена Заказчика не всегда совпадает с предложением Подрядчика. Для решения подобных задач проводится оценка различных вариантов взаимодействия, одним из примеров которого является составление прогрессивной шкалы стоимости услуги в зависимости от объёмов заказов.

, так как целевая цена Заказчика не всегда совпадает с предложением Подрядчика. Для решения подобных задач проводится оценка различных вариантов взаимодействия, одним из примеров которого является составление прогрессивной шкалы стоимости услуги в зависимости от объёмов заказов. Перед началом работ по изготовлению коммерческих серий все службы производства должны подтвердить наличие у них достаточного количества расходных материалов с необходимым запасом, таких как стандартные образцы, хроматографические колонки, упаковочные материалы и др., так как поставки таких материалов могут занимать достаточно продолжительное время.

все службы производства должны подтвердить наличие у них достаточного количества расходных материалов с необходимым запасом, таких как стандартные образцы, хроматографические колонки, упаковочные материалы и др., так как поставки таких материалов могут занимать достаточно продолжительное время. С проблемами регистрационного характера сталкиваются как Заказчики, так и Подрядчики. И если для владельцев регистрационных удостоверений главной сложностью является ужесточение требований текущего законодательства в отношении предоставляемой для регистрации документации, то для Подрядчиков существует ограничение по МНН выпускаемых продуктов. На сегодняшний день законодательно не допускается государственная регистрация одного лекарственного препарата, выпускаемого производителем под различными торговыми наименованиями и представленного на государственную регистрацию в виде двух или более лекарственных препаратов. Т.е. Подрядчику необходимо сделать выбор в пользу одного или другого Заказчика, если оба заинтересованы в размещении производства препаратов с одним и тем же МНН. Однако в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который снимает такое ограничение с производителей контрактных препаратов.

Группа компаний ПИК-ФАРМА приглашает фармацевтические компании, не имеющие собственных производственных мощностей, либо заинтересованные в локализации своей продукции на территории РФ, разместить контрактное производство своих препаратов – твёрдых и жидких пероральных форм – на нашем предприятии. Мы расположены к открытому и долгосрочному сотрудничеству и готовы оказывать всестороннюю поддержку своим партнёрам.

Дополнительную информацию о Группе компаний ПИК-ФАРМА можно найти на сайтах pikfarma.ru (русскоязычная версия) и piqpharma.com (англоязычная версия).

По всем вопросам, связанным с контрактным производством, просьба обращаться в компанию ПИК-ФАРМА по адресу электронной почты contract@pikfarma.ru.

Материал опубликован в журнале «Новости GMP» №1 (15) весна 2018

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