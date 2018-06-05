История фейкового стартапа

Обаятельная 19-летняя американка Элизабет Холмс училась на факультете химических технологий в Стэнфордском университете. На первом курсе она уговорила своего преподавателя позволить ей посещать занятия, которые он проводил с аспирантами. В один прекрасный день она явилась к нему в офис и заявила об уходе из университета, поскольку у нее родилась «грандиозная идея» — создать компанию, способную революционизировать целую область в здравоохранении, а именно рынок технологий для исследования крови. О том, что из этого вышло, пишет The Guardian.

Созданная Элизабет Холмс компания получила название Theranos. Грандиозная идея состояла в том, чтобы проводить всевозможные анализы крови по маленькой капле и направлять результаты врачам по беспроводной связи. Она начала потихоньку втирать очки потенциальным инвесторам. Ее история как будто списана со сценария, характерного для Кремниевой долины.

Объем рынка исследования крови составляет 75 млрд долл. Он продолжает расти на фоне новых достижений в области медицинской науки и доминируют на нем тяжеловесы. Как считают в самой Кремниевой долине, сбой рынка не за горами. Стандартный анализ крови стоит около 50 долл. Но г-жа Холмс ничтоже сумняшеся обещала делать его всего за 2,90 долл., объясняя это тем, что крупные и неповоротливые компании покупают тест-системы у таких производителей, как Siemens и Roche Diagnostics, продукция которых должна быть в обязательном порядке зарегистрирована FDA. Но Theranos, по ее словам, разработает собственную микрожидкостную технологию контроля качества и, пользуясь лазейками в законе, не будет зависеть от регулятора. А главное, убеждала она, для анализа нужна всего лишь малюсенькая капля крови и никаких заборов из вены.

В рекордно короткие сроки Элизабет Холмс привлекла 400 млн долл. от инвесторов, жаждущих поучаствовать в дележе пирога. Среди них были крупный предприниматель, основатель компании Oracle Ларри Эллисон, медиамагнат Руперт Мердок и др. Совет директоров Theranos также впечатляет – в его состав вошли бывшие госсекретари США Джордж Шульц и Генри Киссинджер.

Мало-помалу Theranos превратилась в биотехнологическую компанию с рыночной капитализацией 10 млрд долл., а Элизабет Холмс стала самой молодой, добившейся всего самостоятельно, женщиной-миллиардером в истории. Ее фотографии не сходили с обложек глянцевых журналов – эффектная, незамужняя, молодая женщина, вознамерившаяся изменить мир при помощи цифровых технологий.

Но на пути Элизабет Холмс появился злой гений в лице дотошного журналиста из The Wall Street Journal Джона Кэррироу, который, получив информацию от доброжелателя, начал копать.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»