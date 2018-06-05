Росздравнадзор: благодаря системе маркировки из оборота выведено более 1,5 млн упаковок

Система маркировки в ходе пилотного проекта доказала свою эффективность. Об этом сегодня в ходе секции «Инновационные технологии в системе здравоохранения России», прошедшей в рамках форума инновационных технологий InfoSpace заявил зам. начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Константин Беланов (на фото).

По его словам, на сегодняшний день к системе маркировки подключились свыше 6 тыс. участников. В течение первого года эксперимента из оборота выведено 1,67 млн упаковок.

«Выявлено нарушений на 500 млн рублей. В основном – это схемы повторного вброса препаратов», – пояснил г-н Беланов.

Он также отметил, что существуют проблемы при подключении к системе, чаще всего они связаны с несоответствием указанной и зарегистрированной информации о компании. Поэтому Росздравнадзор настаивает не тянуть с процессом подключения и начинать его уже сейчас.

«Регистрация в системе никаких затрат не несет», – подчеркнул он.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»