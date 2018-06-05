Готовы предлагать более выгодные условия сделки, чем конкуренты

АС «Апрель» продолжает курс на присоединение аптечных сетей

В последнее время одним из самых активных и динамично развивающихся игроков на рынке фармрозницы стала аптечная сеть «Апрель». «ФВ» уже рассказывал о сделках по присоединению нескольких сетей, в частности «Казанских аптек». Есть уверенность, что это далеко не последнее в этом году приобретение краснодарской сети, и «апрельский марш» будет продолжаться. О стратегии компании, ее ближайших и отдаленных планах «ФВ» беседует с владельцем «Апреля» Вадимом Анисимовым.

Будем переплачивать

— Чем обусловлена стратегия расширения за счет приобретения аптечных сетей? Модель органического роста себя исчерпала?

— Мы никогда не ограничивались какой-либо одной моделью развития и не стояли перед выбором: органика или покупка сетей. В каждой конкретной ситуации стратегия обуславливается множеством как внутренних факторов, так и внешних. И, безусловно, ситуацией на рынке в целом. Покупка сетей никоим образом не подразумевает отказ от органического развития. Более того, мы считаем, что поглощения — это такой же важный бизнес-процесс, как и другие. А ситуация на рынке такова, что требует высоких компетенций в этом направлении.

— Сегодня на рынке фармрозницы есть несколько крупных сетей, которые прирастают за счет покупки других игроков. В чем ваши конкурентные преимущества?

— Наше главное конкурентное преимущество при покупке — это гибкость во всех отношениях, особенно в таком принципиально важном как для продавца, так и для покупателя вопросе, как цена. Мы готовы предлагать более выгодные условия сделки, чем конкуренты.

Сразу скажу, что мы не покупаем проблемные сети, нас интересуют только по-настоящему перспективные аптеки, а их стоимость, соответственно, выше средней продающейся сети. Но и отдача, предположительно, в разы больше. Следовательно, мы готовы серьезно переплачивать. Хорошее не может стоить дешево.

— По каким параметрам вы отбирае­те аптечные сети для присоединения?

— Выбор всегда определяется прежде всего тем потенциалом, который при достаточном уровне понимания конкурентной ситуации возможно реализовать в управляемый срок. Возможные перспективы получения выгодного соотношения фронтальной наценки и занимаемой наращиваемой доли рынка.

— Известно, что многие аптеки имеют крупные задолженности, в частности, перед дистрибьюторами. Рассматривает ли «Апрель» такие сети как потенциальный объект присоединения?

— Сама по себе задолженность перед дистрибьюторами для нас не является критичным показателем при выборе объекта покупки. Существует множество путей выхода из данной ситуации, которые неизменно ведут к погашению долгов бывших собственников перед дистрибьюторами. В любом случае при нашей покупке ни один участник сделки не теряет, а даже, наоборот, получает возможности, которые не имел ранее.

До самых до окраин

— Планируете ли вы открывать новые регионы или будете дальше развиваться на уже освоенных территориях?

— Во всех регионах присутствия, в том числе и в домашнем, проводится постоянная работа по развитию и наращиванию потенциала существующих форматов, улучшению экономики сети и повышению профессионализма обслуживания. Вместе с тем мы не станем отказываться от выхода в новые для нас регионы, где бы они ни были — хоть в Сибири, хоть на Дальнем Востоке, если это даст возможность реализации новых перспектив развития.

— Есть ли у вас конкретные цели и задачи по расширению на этот и будущие годы?

— Безусловно, развитием органическим или через поглощение мы преследуем цель управлять ключевой долей лекарственного потребления в каждом регионе присутствия. Наше ключевое присутствие в южных регионах обеспечивает нам достаточно потенциала для динамичного наращивания доли в регионах ЦФО и Поволжья.

На правах рекламы

«Фармацевтический вестник»