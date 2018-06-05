DSM Group: объем госпитальных закупок за 1 квартал снизился на 8,1%

По данным Госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, в первом квартале 2018 года для нужд ЛПУ было приобретено 187,8 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 41,9 млрд руб. (в закупочных ценах). На закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 9,0% меньше бюджетных средств по сравнению с 1 кв. 2017 года, в результате чего объем закупленных упаковок снизился на 8,1%.

Средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства, закупаемого для ЛПУ, в январе-марте 2018 года составила 223 руб., что на 0,9% меньше, чем в первом квартале 2017 года. Данный фактор объясняется изменением структуры потребления в пользу отечественных препаратов, которые имеют более низкую стоимость. При этом у популярных препаратов средневзвешенной цена показала падение: 17 брендов из ТОП-20 закупались по более низким ценам. Максимальное снижение было отмечено у марки «Совигрипп» производителя «Микроген»: в 2018 году цена была на 64,6% ниже, чем в первом квартале 2017 года.

Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении (77,6%) значительно выше, чем в стоимостном (37,8%). Нельзя оставить незамеченным значительное изменение структуры закупок. В 2017-2018 гг. одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это переключение потребителя на отечественные препараты. Так, за год доля российских препаратов выросла на 4,2% в рублях и на 4,5% в упаковках. Основной вклад в такой рост закупок российских ЛП в рублях в 2017 году внесли препараты «Совигрипп» (продажи бренда в 1 квартале 2018 года выросли на 1 368,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), «Сиртуро» (+401,9%), «Авегра» (+252,1%), «Меропенем» (+221,2%). Также в 2017 году в закупки был включен бренд «Дазатиниб» (за 3 месяца продажи составили 22,8 млн руб.).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых трех месяцев 2018 года составила 618 руб., что на 11,4% больше, чем в первом квартале 2017 года. Несмотря на рост стоимости российских лекарств на 5,0%, она все равно значительно отстает (более, чем в 5 раз) от цены на зарубежные ЛП и составляет около 109 руб./упак.

Второй тенденцией российского фармацевтического рынка является рост доли генериковых препаратов в общей структуре закупок лекарственных препаратов. В 1 квартале 2018 года доля генериков увеличилась на 3,0% в стоимостном выражении и на 1,7% в натуральном относительно аналогичного периода прошлого года. При этом на оригинальные препараты приходится только 4,1% в упаковках и 33,6% в рублях.

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС-групп первого уровня за 1 квартал 2018 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объему является группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования».

В 1 кв. 2018 года 10 групп из 15 показали падение закупок. Максимальные потери были отмечены у группы [Р] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (-38,4%).

Рейтинг АТС за 1 квартал 2018 года

Рейтинг 1 кв. 2017 Рейтинг 1 кв. 2018 АТС-группа Объём закупок, млн. руб. 1 кв. 2018 Доля, % 1 кв. 2018 Прирост, % 1 кв. 2018 / 1 кв. 2017 1 1 J. Противомикробные препараты для системного использования 10 443,3 24,9 -14,8 2 2 L. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 8 054,4 19,2 +2,4 3 3 B. Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 6 792,5 16,2 -8,6 4 4 N. Препараты для лечения заболеваний нервной системы 4 315,2 10,3 -8,8 5 5 A. Пищеварительный тракт и обмен веществ 3 084,7 7,4% -17,7% 6 6 V. Прочие препараты 2 217,2 5,3 +3,6 7 7 C. Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 1 536,4 3,7 -25,6 8 8 R. Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 1 256,8 3,0 -24,0 9 9 M. Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 1 031,5 2,5 -13,7 10 10 G. Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны 747,8 1,8 -8,3 12 11 H. Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 626,1 1,5 +6,7 14 12 Без указания АТС-группы 611,1 1,5 +113,5 13 13 S. Препараты для лечения заболеваний органов чувств 596,9 1,4% +4,6 11 14 D. Препараты для лечения заболеваний кожи 564,8 1,3 -11,7 15 15 P. Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 9,0 0,0 -38,4

В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС-группа первого уровня [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 33,7%: за 1 квартал 2018 года было закуплено 63,3 миллиона упаковок лекарственных средств. Аналитики отмечают, что в упаковках почти по всем группам также наблюдается сокращение объёмов реализации. Наибольший темп снижения был отмечен у группы [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: -37,0%. Максимальный прирост наблюдался у препаратов группы [H] «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)»: +16,7%.

Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад» и «Верофарм», которые по итогам закупок 1 квартала 2018 года заняли 1 и 5 строчки соответственно. На первое место в рейтинге с третьей строчки поднялась отечественная компания «Биокад» за счет того, что объем госпитальных закупок препаратов данной фирмы за год вырос на 6,5% в рублях. Немалую роль в этом сыграли такие бренды, как «Авегра» (+252,1%) и «Гертикад» (+18,5%). Не менее ярко проявила себя еще одна российская компания «Верофарм», которая поднялась на 4 позиции вверх. Закупки средств данного производителя увеличились на 20,9%. Данная динамика в первую очередь обусловлена увеличением закупок «Анфибра»(+176,8%), «Церепро» (+159,2%) и «Гептор» (+46,1%).

ТОР-10 производителей за 1 квартал 2018 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг 1 кв. 2017 Рейтинг 1 кв. 2018 Производитель Объём закупок, млн. руб. 1 кв. 2018 Доля, % 1 кв. 2018 Прирост, % 1 кв. 2018 / 1 кв. 2017 3 1 Биокад 1 663,7 4,0 +6,5 2 2 Sanofi 1 578,2 3,8 -3,6 4 3 Merck & Co 1 388,6 3,3 -3,7 5 4 Novartis 1 296,0 3,1 -7,8 9 5 Верофарм 1 254,8 3,0 +20,9 6 6 AbbVie 1 121,0 2,7 -14,4 7 7 AstraZeneca 1 092,2 2,6 -15,7 1 8 Pfizer 1 009,8 2,4 -48,1 8 9 Bayer 1 004,2 2,4 -3,2 11 10 Takeda 939,6 2,2 +4,5

Первое место по итогам 1 квартала 2018 года в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок удерживает препарат «Натрия Хлорид», который занял 3,1% рынка. Данный бренд производят 40 компаний. Наилучшие результаты показали вакцины «Пентаксим» компании Sanofi (средневзвешенная цена 1 086 руб./упак.) и «Совигрипп» производства «Микроген» (289 руб./упак.), закупки которых за год выросли более, чем на тысячу процентов.

ТОР-10 брендов за 1 квартал 2018 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг 1 кв. 2017 Рейтинг 1 кв. 2018 Бренд Объём закупок, млн. руб. 1 кв. 2018 Доля, % 1 кв. 2018 Прирост, % 1 кв. 2018 / 1 кв. 2017 1 1 Натрия Хлорид 1 288,3 3,1 +0,5 284 2 Пентаксим 591,1 1,4 +1 450,6 4 3 Вакцина 466,6 1,1 +10,7 40 4 Синагис 431,1 1,0 +158,3 7 5 Гертикад 419,5 1,0 +18,5 5 6 Куросурф 377,0 0,9 -6,9 11 7 Севоран 356,4 0,9 +12,7 8 8 Актилизе 340,8 0,8 -2,9 461 9 Совигрипп 329,6 0,8 +1 368,4 10 10 Ультравист 320,6 0,8 -0,4

Только 3 бренда из ТОП-10 показали падение продаж: сурфактант «Куросурф»(-6,9%), фибринолитическое средство «Актилизе» (-2,9%) и рентгеноконтрастное средство «Ультравист» (-0,4%).

ТОП-10 брендов по натуральным объемам закупок значительно отличается от стоимостного рейтинга. Здесь традиционно лидирует бренд «Натрия Хлорид», заняв 22,9% рынка госпитальных закупок. На вторую строчку поднялся антибиотик-цефалоспорин «Цефтриаксон», который производят порядка 14 заводов. «Синтез», «Красфарма» и «Белмедпрепараты» занимают свыше 70% объема поставок антибиотика в больницы. На третьем месте по упаковкам находится средство углеводного питания «Глюкоза» с долей рынка 3,2%.

Максимальный рост принадлежит антибиотику «Цефотаксим»: в 1 квартале 2018 года ЛПУ закупили на 43,7% больше упаковок, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках марок «Цефазолин» (-30,2%) и «Этиловый Спирт» (-21,1%).

ТОР-10 брендов за 1 квартал 2018 года в госпитальных закупках в натуральном выражении