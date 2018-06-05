Самарский производитель галеновых лекарственных препаратов избежал банкротства

Самарскому производителю галеновых препараторов ООО «Гиппократ» удалось избежать банкротства. Иск о признании компании несостоятельной в Арбитражный суд Самарской области подала Федеральная налоговая служба с размером требований более 114 млн руб.

Должник в суде пытался оспорить законность доначисления налогов по итогам проверки ФНС, но безрезультатно. В конце концов он погасил задолженность в полном объеме, доказательство чего и предоставил суду. И поскольку других кредиторов у предприятия не было (по крайней мере, в материалах дела сведения о них отсутствуют), на днях суд вынес определение о прекращении производства по делу.

Как говорится на сайте предприятия, завод «Гиппократ» – один из лидеров по производству галеновых лекарственных препаратов на российском рынке и по экспорту данной продукции в страны СНГ.

По итогам 2016 года выручка производителя составила 1,8 млрд руб., прибыль – 7,5 млн руб. (данные rusprofile.ru).

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»