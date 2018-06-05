Детский омбудсмен предложила централизовать закупки лекарств для детей с орфанными заболеваниями

Только 30 субъектов Российской Федерации на 100% закрыли запрос на лекарственные препараты для детей с орфанными заболеваниями, сообщила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, дефицит сегодня составляет более 8 млрд руб.

«Мы проработали этот вопрос с соответствующими ведомствами и выработали предложения о необходимости централизации закупочных процедур, так как разница между розничной продажей, которой сейчас пользуются субъекты РФ, и оптовой закупкой достаточно велика. Приведу простой пример из последних обращений. Цена на препарат по закупочной стоимости составляла более 30 миллионов рублей, а препарат, купленный вне закупок, стоил 6 миллионов. Такой разбег цен заставляет говорить о необходимости внимания к ценообразованию. Это позволит сэкономить достаточные средства, если будут централизованные закупки в том числе.

Поэтому, Владимир Владимирович, мы обращаемся с соответствующим предложением. Это позволит не только сэкономить средства, это позволит и приобрести нам для гораздо большего числа детей лекарственные препараты», – заявила Анна Кузнецова.

Президент пообещал помочь: «Неоднократно уже к этому. вопросу возвращались, и до сих пор там нет нужного порядка. Обязательно вернемся к этому».

Фото: www.kremlin.ru

«Фармацевтический вестник»