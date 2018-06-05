В Кисловодске без лицензии продали лекарств на 42 млн руб.

Не совсем обычное дело поступило на рассмотрение в Кисловодский городской суд. Двое граждан торговали лекарственными препаратами, пользуясь реквизитами и лицензией на фармацевтическую деятельность знакомой индивидуальной предпринимательницы.

По версии следствия, их преступный доход за несколько лет составил свыше 42 млн руб. Теперь их обвиняют в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере без лицензии (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Им грозит штраф в 100–500 тыс. руб., принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Свой бизнес приятели организовали еще весной 2014 года и продолжили уже после того, как в сентябре 2016 года решением Арбитражного суда за многочисленные грубые нарушения лицензионных требований (прежде всего активную торговлю «Лирикой» без рецептов и ведения предметно-количественного учета) разрешение на осуществление фармацевтической деятельности у их знакомой ИП было аннулировано. Вплоть до января 2017 года обвиняемые арендовали помещения и безнаказанно продолжали отпуск населению медикаментов, включая рецептурные.

Первое судебное заседание по делу назначено на 7 июня.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»