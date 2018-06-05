Сколько платят полевым сотрудникам в фарме

По данным рекрутинговой компании «КАУС-Медицина», во II квартале 2018 года зарплаты медицинских представителей в среднерыночном диапазоне варьируются от 65 тыс. – до 80 тыс. рублей. При этом максимальный заработок может составить 130 тыс. рублей.

Оклады менеджеров по работе с ключевыми клиентами колеблются в рамках 82,5 тыс. – 90,5 тыс. рублей при максимуме в 198 тыс. рублей.

Региональные менеджеры могут рассчитывать на зарплату от 90 тыс. до 106,5 тыс. рублей (максимальный уровень – 180 тыс. рублей).

От 162 тыс. до 218 тыс. рублей предлагают field force менеджерам в среднерыночном диапазоне зарплат. Повышенный уровень может достигать 280 тыс. рублей.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»