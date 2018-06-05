Сургутские депутаты предлагают арестовывать фармацевтов-нарушителей на 15 суток «Р-Фарм» разрешили продать крупную партию дженерика дарунавира до истечения патента » Фармвизор · Фармnews 56 Зеленоградская сеть «Медиал» будет продана родственникам Владимира Брынцалова Аптечная сеть «Медиал» будет продана владельцам сети «Век живи», 95% которой принадлежит Нине Брынцаловой. В «Медиал» продажу подтвердили. Фактически смена собственников пока не произошла. Согласно базе СПАРК, владельцами ООО «Медиал Холдинг» являются Вера Титова — 50%, Мария Чудакова — 26%, Евгений Нагдаев — 24%. По данным AlphaRM, сейчас сеть «Век живи» насчитывает 87 аптек, а сеть «Медиал» — 20 точек. Средний чек у «Век живи» — 776,73 руб., у «Медиала» — 352,9 руб.

Фото: zelenograd24.ru «Фармацевтический вестник»