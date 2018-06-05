Сургутские депутаты предлагают арестовывать фармацевтов-нарушителей на 15 суток

Сургутские депутаты намерены выступить с законодательной инициативой по ужесточению наказания за свободную продажу лекарственных препаратов, подлежащих обязательному учету. Народные избранники предлагают ввести для таких фармацевтов-нарушителей административный арест на 15 суток, пишет fedpress.ru. Депутат Думы Сургута, руководитель Комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Валерий Голодюк считает, что штрафы за такие нарушения незначительные и не пугают тех руководителей аптек и фармацевтов, которые осуществляют деятельность с нарушением федерального закона.

«Мы будем выходить с инициативой ужесточить наказание для таких сотрудников аптек, — заявил депутат. — Я считаю, что это необходимо, это назрело, это надо делать. Всего несколько учреждений, которые занимаются безрецептурной торговлей психоактивными препаратами, и с ними надо проводить соответствующую работу, чтобы это явление у нас в городе не существовало».

«Фармацевтический вестник»