Виктор Дмитриев: лекстрахование должно заменить систему монетизации лекарственных льгот

Вариантом решения проблемы недостаточного финансирования лекарственного обеспечения может стать лекарственное страхование и сооплата, считает заместитель председателя Общественного совета Росздравнадзора, генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

По его словам, для погружения в эту практику нужно решить главные вопросы: источники финансирования и готовность населения к этой системе.

В настоящий момент существует множество предпосылок для ускорения реализации проекта, считает Виктор Дмитриев.

«Бесконечными субсидиями вопрос не решить. При этом нужно понимать, что большинство льготников предпочитают получать деньги вместо лекарств. Только 20% льготников претендуют на лекарства. Финансирование данной льготы не превышает и 50% нужной суммы. Необходимо увеличивать статью расходов на здравоохранение или отменять полностью денежные выплаты», – заявил Виктор Дмитриев на заседании Общественного совета при Территориальном управлении Росздравнадзора, которое состоялось 29 марта во Пскове.

По его словам, лекстрахование должно заменить систему монетизации лекарственных льгот.

«Пациент за свой счет может приобрести нужное лекарство и затем получить компенсацию от государства. Государство гарантирует бесплатное получение препарата по МНН с самой низкой ценой. Покупка конкретного товарного наименования для конкретного пациента должно быть только по решению врачебной комиссии по медицинским показаниям. Все остальные «хотелки» – из собственного кармана», – добавляет Виктор Дмитриев.

В данный момент в РФ около половины затрат на лекарственные препараты покрывается за счет средств граждан.

Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина, выступая 30 мая на «круглом столе», посвященном перспективам внедрения системы лекарственного страхования, отметила, что, по оценкам Минздрава, общие затраты государства на лекарственное страхование составят порядка 500 млрд рублей.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»