Опубликован рейтинг «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий в 2017 году»﻿

Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших поставщиков медизделий на рынке госзаказа в 2017 году.

По данным Vademecum, лидерство, как и в 2016 году, держит группа поставщиков Департамента здравоохранения Москвы – «Фармадис», «Актиста», «Тагор», «Астра-77» – вместе с крупными федеральными игроками – компаниями «Дельрус» и «Юникс». Среди наиболее важных тенденций – переориентация игроков на комплексные заказы и падение прозрачности процедур госзакупок. Произошло серьезное обновление списка: почти треть компаний – новички в тематическом рейтинге. Среди изменений есть и ожидаемая динамика – например, взлет «Стентекса» (29-я строчка рейтинга), и небольшие сенсации, в том числе вылет из ТОП100 дистрибьютора «Дина Интернешнл».

В 2017 году общий объем российского рынка МИ достиг 255,3 млрд рублей, из них 210,6 млрд рублей пришлись на госзакупки. Участники ТОП100 в 2017 году заключили контракты на общую сумму 93,5 млрд рублей, а это 44,5% от всех тематических госзакупок.

Все подробности читайте в проекте Vademecum «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий в 2017 году».

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