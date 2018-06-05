«Натива» может получить принудительную лицензию на леналидомид

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование бывшего совладельца фармкомпании «Натива» Олега Михайлова о выдаче принудительной лицензии на использование патента американской фармкомпании Celgene на Ревлимид (леналидомид) для производства дженерика Леналидомид-Натив. Этот противоопухолевый препарат закупается государством по программе «Семь нозологий» на 7–9 млрд рублей в год. В Celgene уже заявили, что решение будет обжаловано.

Патент Celgene на леналидомид действует до июля 2022 года. Год назад «Натива» и Олег Михайлов подали совместный иск против Celgene, в котором, ссылаясь на ст. 1362 Гражданского кодекса, требовали принудительную лицензию на препарат, которая выдается без согласия правообладателя.

Статья рассматривает ситуацию, когда на основе одного изобретения (первого патента) создается и патентуется его модификация – так называемый второй, или зависимый, патент.

Согласно ГК, если второй патент нельзя использовать, не нарушая прав обладателя первого патента, а тот отказывается от заключения лицензионного договора, тогда владелец второго патента может обратиться в суд и получить принудительную лицензию. Для этого он должен доказать, что зависимое изобретение имеет «существенные экономические преимущества» перед изобретением обладателя первого патента.

Арбитражный суд Москвы решил предоставить Олегу Михайлову принудительную лицензию на препарат с леналидомидом 1 июня, сообщили стороны процесса.

На момент подачи иска «Натива» была исключительным лицензиатом (пользователем) патента Михайлова и использовала его при производстве лекарств с леналидомидом, а с февраля 2018 года права по патенту передаются от Михайлова к «Нативе», процедура завершится «в ближайшие дни», сказали в «Нативе». При этом принудительная лицензия за новым патентообладателем в лице «Нативы» сохранится. В случае начала производства леналидомида «Натива» должна будет перечислять Celgene лицензионные платежи. Их размер неизвестен: решение суда пока не опубликовано.

Михайлов подтвердил Vademecum, что продал патент на Леналидомид-Натив «Нативе».

Celgene «планирует обжаловать решение в срок и в порядке, предусмотренном законодательством РФ», – заявили в компании.

Решение суда вызывает удивление, учитывая планы по локализации препарата, недоумевает генеральный директор представительства Celgene Виктор Феркович. К тому же, по его словам, не доказана большая эффективность для пациента той модификации леналидомида, на которую получен вторичный патент.

«Другие участники рынка насторожились, сейчас многие думают, кто следующий. Аппетит к локализации и прочим проектам серьезных игроков будет под вопросом», – рассуждает Феркович.

В базе данных арбитражного суда удалось обнаружить еще два аналогичных иска «Нативы» о предоставлении принудительных лицензий, поданных против Bristol-Myers Squibb и Bayer. Правда, иск к Bayer суд не принял.

«Натива» зарегистрировала Леналидомид-Натив в августе 2016 года. В 2017 году «Натива» пыталась выйти на торги со своим препаратом вместе с «Фармстандартом», представляющим интересы Celgene. До аукциона компании не допустили, повторные торги прошли летом, и на них заявился только «Фармстандарт». В этом году «Фармстандарт» уже получил контракты по леналидомиду на 7 млрд рублей.

Celgene упаковывает Ревлимид на «Фармстандарте», но в феврале 2018 года заключила соглашение о локализации препарата на мощностях предприятия по полному циклу.

У Михайлова было 41,75% «Нативы» на момент, когда в октябре 2017 года он продал свою долю австрийской Fis Capital GmbH.

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