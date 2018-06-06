Минпромторг не считает нужным возмещать затраты на маркировку жизненно важных лекарств

Минпромторг России не видит необходимости компенсировать затраты на внедрение маркировки производителям жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), для этого уже работает механизм льготных займов от Фонда развития промышленности, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ранее «Известия» сообщили, что бывший вице-премьер Аркадий Дворкович 15 мая дал поручение проработать вопрос о возмещении затрат на внедрение маркировки производителям ЖНВЛП. По информации издания, вопросом занимаются Минпромторг, Минздрав, Минфин, Росздравнадзор, ФАС и ФНС.

С таким предложением к Дворковичу обратился президент Татарстана Рустам Минниханов. В своем письме он отмечал, что «обязательная маркировка лекарственных средств <…> увеличивает финансовую нагрузку на производителей препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП». Компаниям придется переоборудовать производственные линии, реконструировать помещения и модернизировать сетевое оборудование, при этом компенсировать затраты ростом цен производители жизненно важных лекарств не могут, так как отпускные цены на такие препараты регулирует Минздрав.

«Мы для этого (с целью уберечь производителей от затрат — прим. ТАСС) запустили отдельную программу в Фонде развития промышленности под 1% годовых, — рассказал Мантуров. — Этот инструмент, который был внедрен недавно, сейчас уже отрабатывается на практике. Это то, что компенсирует коллегам внедрение [маркировки]. На мой взгляд, это самое оптимальное [решение].

Министр отметил, что первые решения по такого рода льготным займам на покупку оборудования для маркировки были приняты «буквально на предыдущем заседании экспертного совета Фонда развития промышленности». «По сути, это длинные деньги под минимальный процент», — добавил он.

ИСТОЧНИК: ТАСС

gmpnews