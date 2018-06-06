С начала года импорт лекарств из Казахстана в Россию вырос в 12,6 раз

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт в Россию ЛП, произведённых в странах ЕАЭС за апрель 2018 г.

За период январь-апрель 2018 г. в нашу страну было ввезено ЛП, произведенных на территории стран ЕАЭС, на общую сумму 3,7 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС). Динамика этого показателя к аналогичному периоду прошлого года составила при расчёте в рублях 58,2%. Интересно, что несмотря на столь серьёзное увеличение денежного объёма поставок натуральная динамика уходит в глубокий минус (-15,3%). Всего с начала текущего года в нашу страну было ввезено порядка 3,7 млн упаковок ЛП, произведённых на территории ЕАЭС.

Столь серьёзное расхождение в динамике натуральных и денежных показателей объясняется кардинальным изменением ассортимента, поставляемого в Россию, причём изменился не столько спектр поставляемых ТМ, сколько соотношение различных форм выпуска. В частности, за год резко сократился объём поставок препаратов Цефотаксим и Цефтриаксон в упаковке №1, она активно замещалась поставками упаковок №40. К слову, общий объём поставок в минимальных единицах дозирования (МЕД) за год демонстрирует рост на уровне 1%.

Всего за анализируемый период в нашу страну поставлялась продукция 14 компаний из стран ЕАЭС, несомненным лидером в отношении денежного объёма поставок в январе-апреле 2018 г. является белорусская «Белмедпрепараты». Компания обеспечила порядка 36% от общего денежного объема ввезенных ЛП за период. При этом поставки предприятия за год сократились на 10% в рублях. Вторая строчка по объёму и абсолютный лидер по темпам роста казахская «Келун-Казфарм», за минувший год объём поставок ЛП компании в Россию вырос практически в 25 раз. Компания с начала текущего года поставляла всего 5 наименований ЛП, максимальные объёмы приходятся на инфузионные формы Метронидазола и Ципрофлоксацина.

За год в списках торговых наименований, произведенных в странах ЕАЭС и импортируемых в Россию, появилось 12 новых наименований, из их числа по объёмам поставок лидируют препараты Ципрофлоксацин и Доцетаксел, оба производятся «Келун-Казфарм».

gmpnews