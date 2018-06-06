Marathon Group: если «Магнит» предложит хорошую цену, мы готовы продать «СИА Групп»

Сегодня, 6 июня 2018 г., продуктовый ритейлер «Магнит» официально объявил о намерении купить дистрибьютора «СИА Групп». Пока компания только изучает вопрос покупки. Как рассказали «ФВ» в Marathon Group, о продаже аптечного актива «Мега Фарм» речи не идет.

«Несмотря на то, что мы – стратегический инвестор, в первую очередь мы – инвестиционная компания, поэтому теоретически любой актив может быть продан – вопрос цены. Мы занимаемся оздоровлением «СИА Групп» около двух с половиной лет, добились стабилизации финансового состояния актива, увеличения оборотного капитала, заметного роста товарооборота и рады, что компания стала интересна внешним инвесторам.

Если в результате изучения актива и переговоров «Магнит» предложит хорошую цену – мы готовы продать этот актив», — рассказал «ФВ» представитель Marathon Group.

Он добавил, что что интерес такой компании как «Магнит» подтверждает эффективность работы акционеров и топ-менеджмента по выводу «СИА Групп» из кризиса.

В Marathon Group подчеркивают, что аптечный актив «Мега Фарм» не имеет никакого отношения к переговорам по сделке с «Магнитом» по приобретению «СИА». «Мы по-прежнему намерены развивать проект: у нас самый высокий на рынке темп открытий, мы перешагнули рубеж в тысячу аптек», — комментируют в инвесткомпании.

Александр Винокуров купил долю в «СИА Интернейшнл» в феврале 2016 г., а через год он выкупил компанию полностью.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»