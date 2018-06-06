Pfizer инвестирует в начинающие компании 600 млн долл.

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о намерении инвестировать в начинающие биотехнологические компании 600 млн долл., из которых 25% пойдет на разработку лекарственных препаратов для лечения неврологических заболеваний, сообщает FirstWord Pharma.

Инвестиции будут осуществляться через подразделение Pfizer – Pfizer Ventures.

Средства предназначены для поддержки перспективных биотехнологических компаний, специализирующихся на ранних стадиях разработки лекарственных препаратов, в т.ч. в области неврологии.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»