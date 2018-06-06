В Китае одобрен первый отечественный антиретровирусный препарат

Китайская фармацевтическая компания Frontier Biotechnologies объявила о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами КНР (CFDA) одобрило первый отечественный антиретровирусный препарат albuvirtide из группы ингибиторов фузии, сообщает FirstWord Pharma.

Этот инъекционный препарат применяется один раз в месяц вместе с другими антиретровирусными препаратами.

В 2016 г. Frontier Biotech опубликовала данные III фазы клинического исследования TALENT, в ходе которого albuvirtide согласно предварительному анализу достиг первичной цели. Кроме того, препарат по эффективности не уступает рекомендованному ВОЗ «коктейлю» из трех препаратов в течение 48 недель терапии.

Также исследование показало, что у пациентов, получающих препарат, значительно реже развивались побочные эффекты со стороны мочевыделительной системы, чем у пациентов в контрольной группе.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»