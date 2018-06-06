«Ростех» и Marathon Group меняют параметры сделки по объединению

«Ростех» и Marathon Group обсуждают изменение некоторых параметров предстоящей сделки по объединению активов. Об этом говорится в сообщении компаний.

В августе 2017 г. госкорпорация «Ростех» и Marathon Group договорились об объединении на базе «Нацимбио» фармацевтических активов. В феврале 2018 г. подписано акционерное соглашение, согласно которому предполагалось, что акционерная структура «Нацимбио» будет формироваться следующим образом: 75% минус одна акция уставного капитала принадлежат «Ростеху», 25% плюс одна акция – Marathon Group. «Ростех» в лице «Нацимбио» должен был получить до 49 % акций «СИА Групп», принадлежащей Marathon Group. В периметр сделки должны были войти также принадлежащие сторонам акции/доли в заводах «Синтез», «Форт», «Киров Плазма», компаний «Фарм Эйд Лтд» и «НИК Логистика».

Однако в ходе подготовки сделки стороны пришли к заключению, что мощности «СИА Групп» избыточны для обеспечения потребностей «Нацимбио» в логистике: госпитальный сегмент в бизнесе «СИА Групп» составляет около 5%, а развиваться в коммерческом сегменте «Нацимбио» в настоящее время в силу ряда причин нецелесообразно.

«Мы глубоко и подробно обсуждали этот вопрос с коллегами из Marathon Group, нашли взаимопонимание, и продолжим совместными усилиями формировать поставщика федерального масштаба, несколько изменив параметры сделки и исключив из периметра обсуждения «СИА Групп», – прокомментировал событие заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

«Логистические мощности Marathon Group не исчерпываются возможностями «СИА Групп», – рассказал председатель правления Marathon Group Сергей Захаров. – Соблюдая свои обязательства перед «Ростехом» и «Нацимбио» и глубоко разобравшись в потребностях последней в ходе подготовки сделки, мы готовы передать в «Нацимбио» технологии, экспертизу и другие логистические мощности Marathon Pharma. Субхолдинг обладает всеми необходимыми составляющими для организации необходимой «Нацимбио» эффективной логистики, включая соблюдение требований по организации «холодовой цепи» в процессе транспортировки иммунобиологических препаратов. Все договоренности относительно совместного развития производственных активов и решения задач по импортозамещению остаются неизменными».

Ранее компания «Магнит» сообщила о возможном приобретении дистрибьютора «СИА Групп».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»