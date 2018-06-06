Башкортостан: решение проблемы льготного лекарственного обеспечения снова откладывается

Более 600 льготных рецептов на медикаменты в Республике Башкортостан сегодня не отоварено. Такие данные привел глава региона Рустэм Хамитов во время совещания, которое он провел с участием руководителей территориального Минздрава 5 июня.

Давняя проблема перебоев при оказании льготной лекарственной помощи стала одной из ключевых тем повестки дня. Ранее Минздрав республики заверял, что решит ее к началу июня, однако воз и ныне там. На этот раз ведомство просит отсрочку до июля.

Первый заместитель министра здравоохранения Рафаэль Яппаров признал, что решение проблемы осложняется целым рядом субъективных и объективных причин. С одной стороны, ответственные лица не смогли грамотно сформировать потребность пациентов в лекарствах. С другой стороны, конкурсную документацию для проведения закупок медикаментов подготовили без учета изменений, внесенных в законодательство о госзакупках осенью 2017 г. Но самое главное – имела место задержка денежных средств для федеральных льготников – их перевели только в начале текущего года и то в недостаточном объеме.

«Результатов работы Минздрава я пока не вижу, – признал Рустэм Хамитов. – Мы должны забыть о сбоях в обеспечении медикаментами как о кошмаре. Терпеть дальше такое положение вещей я не буду».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»