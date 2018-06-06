Первые лица Минфина и ТПП оценили потенциал развития «ГЕНЕРИУМа»

1 июня в здании администрации Владимирской области пленарным заседанием на тему «Высокие технологии, стратегии роста, развитие экспорта» официально открылся VI Владимирский межрегиональный экономический форум «Регионы развития». Участники его обсуждали вопросы технологической модернизации ключевых отраслей экономики, устойчивого развития и конкурентоспособности России и ее регионов.

В рамках обсуждения вопросов развития биотехнологической отрасли России состоялась встреча заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова, президента торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина и губернатора Владимирской области Светланы Орловой с руководством компании «ГЕНЕРИУМ». Ее генеральный директор профессор Дмитрий Кудлай рассказал о перспективных направлениях разработок R&D-центра и о препаратах, планируемых к выпуску в ближайшей перспективе: «Компания делает упор на развитие тех областей отрасли, где Россия имеет зависимое положение. В первую очередь это препараты для лечения редких и социально значимых заболеваний, которые производит одна-две компании в мире. Разработка таких лекарственных средств сложна и далеко не всегда коммерчески выгодна, но имеет огромную социальную значимость».

Принципиальным моментом стороны посчитали вопрос доступности дорогостоящих препаратов всем нуждающимся. Для этого в настоящее время Правительством рассматривается вопрос о расширении перечня препаратов, которые приобретаются централизованно из федерального бюджета. Согласно этой инициативе, список так называемой программы «7 ВЗН» может пополниться еще тремя заболеваниями: пароксизмальной ночной гемоглобинурией, гемолитико-уремическим синдромом и мукополисахаридозом трех типов. «Благодаря работе таких региональных площадок, как Владимирский экономический форум, удается на самом высоком уровне обсудить важнейшие вопросы развития российской экономики. Недаром именно Владимирская область является лидером в производстве рекомбинантных факторов свертывания крови, рекомбинантных терапевтических ферментов и клеточных продуктов», – заключил Дмитрий Кудлай.

Источник публикации: АО «Генериум»

«Фармацевтический вестник»