Hookipa Biotech и Gilead подписали соглашение о разработке препаратов против ВИЧ и гепатита B

Австрийская фармкомпания Hookipa Biotech и американская Gilead заключили соглашение о совместных исследованиях для разработки и коммерциализации препаратов для лечения гепатита B и ВИЧ-инфекции, сообщает Biospace.

Gilead будет использовать разработанные Hookipa технологии иммунизации TheraT и Vaxwave с применением векторных вакцин на основе аренавирусов. По условиям соглашения, Gilead заплатит компании Hookipa 10 млн долл. Hookipa получает право на поэтапные платежи, которые могут превысить 400 млн долл. Gilead будет финансировать всю деятельность, связанную с исследованиями и разработкой препаратов. Hookipa также будет иметь право на получение роялти с продаж.

В конце марта Hookipa представила новые данные клинического исследования I фазы вакцины HB-101 против цитомегаловируса (ЦМВ) человека на Всемирном конгрессе по вакцинам.

В декабре 2017 г. Hookipa привлекла 60 млн долл. в ходе инвестиционного раунда серии C для финансирования перехода ко II фазе программы исследований по ЦМВ. Gilead тогда стала одним из инвесторов.

Относительно сделки с Hookipa исполнительный вице-президент по исследованиям Gilead Билл Ли заявил, что Gilead нацелена на продвижение инновационных подходов к поиску средств функциональной терапии ВИЧ и гепатита B. Г-н Ли выразил уверенность в том, что уникальная технология Hookipa, позволяющая разрабатывать терапевтические вакцины и уже продемонстрировавшая превосходные показатели безопасности и иммуногенности в клинических исследованиях I фазы, обладает мощным потенциалом для создания эффекта синергии с другими усилиями Gilead, направленными на лечение обоих заболеваний. Он указал на то, что долгосрочная цель компании – исключить потребность в пожизненной антивирусной терапии для миллионов пациентов во всем мире.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»