Росстат: в мае лекарства подорожали на 0,5%

В мае 2018 г. индекс потребительских цен в России составил 100,4%, с начала года – 101,6%. Такие данные приводятся в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в мае составил 100,5%, с начала года – 101,7%.

В группе медикаментов цены на Линекс и комбинированные анальгетики возросли на 1,5%, Валокордин, Флуоцинолона ацетонид, Троксерутин, Супрастин, Нитроглицерин – на 1,1–1,3%. Вместе с тем ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) и валидол стали дешевле на 1,3% и 0,5% соответственно.

«Фармацевтический вестник»