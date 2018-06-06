Картель на рынке медизделий вскрыли активисты ОНФ в Самарской области

Очередной картель на рынке поставок медицинских изделий разоблачили активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки». На этот раз признаки договоренности между исполнителями госконтрактов прослеживаются в аукционах, которые проходили в Самарской области.

По данным ОНФ, в сговоре находятся ООО «Экспо-Мед» и ООО «Грант Плюс», которые имеют одних учредителей и единый номер телефона. Благодаря слаженным действиям на торгах они обеспечивали друг другу победу на торгах с минимальным снижением цены. Сумма контрактов с признаками картеля, заключенных с 2008 года, достигает без малого 800 млн руб. Похожая схема использовалась ООО «ВМСЕРВИС» и ООО «Веста-М», у которых также один телефон на двоих, и обеспечила им госконтракты на сумму более 436 млн руб.

В настоящий момент доказательства, собранные активистами, переданы в центральный аппарат ФАС.

Напомним, что в апреле схожие обвинения прозвучали в адрес компаний, которые поставляли фармацевтическую продукцию в медицинские учреждения Краснодарского края. Материалы были также направлены в ФАС.

По сведениям представителей общественного движения, с 2012 по 2017 годы (часть контрактов действует до 2019 года) во многих торгах регулярно выигрывала группа юрлиц, не связанных между собой: ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр», ООО «Севастопольфармация» и ГУП КК «Кубаньфармация». За шесть лет они получили свыше 59 тыс. контрактов на поставку лекарственных средств и медизделий в ЛПУ Кубани на сумму 35,9 млрд руб.

– Контракты с контрагентами нами были заключены в соответствии с действующим законодательством по результатам проведения конкурентных способов закупок, – рассказала «ФВ» директор ООО «Севастопольфармация» Анна Шагинская.

В «Фармсервисе» и остальных упомянутых выше компаниях отказались от комментариев до вынесения решения ФАС РФ.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»