В Англии закрылись 134 аптеки из-за сокращения финансирования

В Англии 134 аптеки закрылись после того, как был сокращен объем их финансирования. Об этом представители Департамента здравоохранения и социального обеспечения (ДЗ) сообщили в Высокий суд Лондона, пишет Chemist+Druggist.

По словам адвоката, представляющего Департамент здравоохранения в процессе по иску фармацевтов против сокращения финансирования, среди аптек, которые были закрыты с апреля 2016-го по апрель 2018 г., не было аптек дистанционной торговли, которые, возможно, также были закрыты в течение этого периода.

Он утверждал, что Департамент не знал, сколько аптек закроется в результате сокращения финансирования сектора на 12%, и это решение было основано на необходимости сэкономить затраты Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) и повысить эффективность.

Корреспондентам Chemist+Druggist подтвердили закрытие 31 филиала Lloydspharmacy. Rowlands Pharmacy сообщили, что рассматривают сокращение своих филиалов из-за «драконовских» сокращений финансирования аптек.

Нелли Хамзина

«Фармацевтический вестник»